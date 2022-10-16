Neşet Ertaş eserlerinin izinsiz çalınması davası yeniden görülecek

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, halk ozanı Neşet Ertaş'a ait ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) hak sahibi olduğu 'Evvelim Sen Oldun' ve 'Kendim Ettim Kendim Buldum' isimli eserlerin, yerel bir televizyon kanalında izinsiz kullanılması nedeniyle açılan davanın düşmesine karar veren yerel mahkeme kararını usulden bozdu.

Neşet Ertaş'a ait eserlerin bir televizyon kanalının yayın akışında izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla kamu davası açıldı. Uşak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, eksik kovuşturma ile düşme kararı verildiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin kararında, eserlerle ilgili MESAM vekilinin sunduğu belgeler ile hak sahipliği belgelerinin değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Eserlerin söz yazarı ve bestecisi Ertaş'ın varisi ile meslek birliği arasında düzenlenen yetki belgesine rağmen veraset ilamının dosya içerisinde yer almadığının anlaşıldığı aktarılan kararda, ilgili veraset ilamının da dosya arasına alınarak, tüm kanıtların birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde düşme kararı verilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtildi. .