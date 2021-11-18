Nejat Uygur'un aramızdan ayrılışının 8. yılı

2013 yılında solunum yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayata gözlerini yuman Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Kendisi gibi tiyatrocu olan Necla Uygur ile dünyaevine giren usta tiyatrocunun Ahmet, Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere 5 çocuğu bulunuyor. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Uygur, çocukları tarafından her yıl düzenlenen tören ile anılıyor.

Süheyl Uygur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya, "18 Kasım aramızdan ayrılışının 8.yılı... Perşembe günü saat 13.00 Zincirlikuyudaki kabri başında olacağız. Dostlara ve sevenlerine duyurulur. Canım babam." notunu düştü.

Bugün kabri başında bir araya gelecek olan sevenlerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapan birçok sanatçı isim usta tiyatrocuyu unutmadı. Türk tiyatrosuna gönül veren ve 60 yıldan fazla sahnede kalan Uygur, geleneksel Türk temaşa sanatında kendine özgü bir tavır geliştirdi.

Rol aldığı oyunlarda çocuksu tiplemeleriyle ve ince esprileri ile adından söz ettirmeyi başardı.

Yaptığı bir açıklamada, "sanatçı halkın gözü, ağzı kulağıdır. Halkın yanında olduğunuz, dertlerini söylediğiniz zaman sizi seviyorlar. Ayrıca çok güldükleri zaman da unutmuyorlar. Sevgi ve saygımı seyircimden hiç eksik etmedim. İnsan onuruyla katiyetle hiç oynamadım. Oyunda, 'Kör müsün?', 'Sağır mısın?' yazıyorlarsa bunları silip 'Görmüyor musun?', 'Duymuyor musun?' diye düzeltirim." ifadelerini kullanmıştı.

"Hayat gelip geçiyor ağlamakla, gülmekle. Zaten komiklik yapıyorum ben, böylesine bir dünyaya gelmekle." sözü ile hatırlanan usta sanatçı, kariyeri boyunca da birçok ödüle layık görüldü.

"Devlet Sanatçısı" unvanını alan sanatçı, kahkaha ile doyduğunu, alkışla yaşadığını her fırsatta dile getirdi. Konuya ilişkin olarak, "Bir gün tiyatronun ışıkları sönecek, zil sesleri susacak ve tiyatro perdesi sonsuza kadar üzerime kapanacak. İşte o zaman giderken tüm üzüntülerinizi yanımda götürerek size sadece kahkahaları bırakacağım." cümlelerini kurdu.

Aradan geçen 8 yıla rağmen hala buruk bir kahkaha ile anılan ve replikleri ile unutulmayan usta tiyatrocuyu saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.