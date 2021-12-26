'Necip Fazıl Ödülleri' sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de düzenlenen 8'inci “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde “Üstad, vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle, mücadelesiyle, asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Üstad'ın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl Ödülleri'nde 8. seneyi geride bırakıyoruz. Üstad yılmadı, korkmadı, korkutulamadı. Çünkü bir dava insanıydı. Üstad vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle, mücadelesiyle, asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Bu ödüller aynı zamanda Üstad'ın davasına samimiyetle bağlı kaldığımızın göstergesidir."

“Zorbalara açılmış bayrak"

"Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır.

Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Necip Fazıl Ödülleri Türkiye Merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır.

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tescil eden ödül jürimize teşekkür ediyorum."

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

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