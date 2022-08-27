Müzik meslek birliklerinden Gülşen'e destek

Sanatçı Gülşen’in nisan ayındaki bir konserinde sarf ettiği ifadeleri sonrası tutuklanmasıyla ilgili müzik meslek birlikleri MSG, MESAM, MÜYAP ve MÜYORBİR ortak bir açıklama yayınladı.

Gülşen'in tutuklanması sonrası tepkiler artarken, tüm müzik meslek birlikleri de hukukun herkese adaletli ve eşit olarak uygulanması konusunda bir açıklamada bulundu. MSG, MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR, konserindeki söylemine karşılık incitmiş olabileceği kişilerden de özür dileyen Gülşen'e uygulanan bu "haksız tutuklama kararı" neticesinde, herkese eşit şekilde uygulanan bir adalet anlayışı olması gerektiğini belirterek ortak bir bildiri yayınladı.

Meslek birliklerinin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları açıklama şöyle:



"Sanatçı Gülşen'in tutuklanması hususunda Müzik Meslek Birlikleri MSG, MESAM, MÜYAP, MÜYOBİR olarak bir açıklama yapma gereği duymaktayız.

Sanatçı Gülşen'in aylar önce bir konseri esnasında yapmış olduğu bir yorum nedeniyle dün akşam itibariyle tutuklanması, ülkemizde hukukun herkese adaletli ve eşit olarak uygulanması gereğinin ne kadar önemli ve hassas bir konu olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.

Ceza hukukunun en temel ilkesi olan suç ve ceza arasındaki orantılılık ilkesi, işlenen suçun ağırlığı ve orantılı ceza ve güvenlik tedbiri uygulanmasını gerektirir. Ne yazık ki bu uygulamada bu ilkenin göz ardı edildiğini gördük.

Müzik Meslek Birlikleri olarak ülkemizde hukukun üstünlüğünün egemen olması, herkese eşit şekilde uygulanan bir adalet anlayışının hakim olması, laik ve demokratik bir ülkenin olmazsa olmazlarının unutulmaması gönülden temennimiz ve devletimizden talebimizdir."