Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için artık ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.