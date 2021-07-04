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Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için artık ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

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04.07.2021 20:41:59
Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için artık ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin yıllık ziyaret bedeliyle ilgili açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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