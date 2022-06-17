Müze ve ören yerleri girişlerine zam: Galata Kulesi'ne çıkmak 175 TL oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak zamlı tarifeleri açıkladı. Müze ve ören yerlerine girişler yüzde 30 ila yüzde 45 arasında zamlandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte müze ve ören yerlerine olan talep artarken, her güne yeni bir zam haberiyle uyanan vatandaşlara bir kötü haber de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün aktardığına göre, müze ve ören yerlerine yapılan son zamlarla birlikte; Göbeklitepe, Galata Kulesi, Efes Antik Kenti gibi ülkenin önemli tarihi yerlerine giriş zamlanmış oldu.

Bakanlık, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncelledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen listeyi resmi sitesinde yayınladı; bazı mekanlara giriş fiyatları şöyle şekillendi:

• Göbeklitepe 90 TL,

• Göreme Ören yeri 150 TL,

• Bergama Akrepolü 100 TL,

• Galata Kulesi 175 TL ,

• Troya Müzesi 100 TL,

• Aspendos Ören yeri 100 TL,

• Perge Ören yeri 100 TL,

• Efes Antik Kenti 200 TL,

Müze girişleri ise 20 ile 50 TL arasında değişti.

ÖZEL UYGULAMA FİYATLARI

• Fast Track Uygulaması: Efes Ören yeri 250, Hierapolis örenyeri, Pamukkale Arkeoloji Müzesi 250, Göreme Ören yeri ve Karanlık Kilise dahil 250. Bu Müze ve Ören yerlerinde Müzekart ile yapılacak geçişlerde ek ücret 60 TL.

• İlk kullanıldığı andan itibaren 72 saat geçerli olacak olan kombine bilet: Denizli Hierapolis Ören yeri + Laodikeia Ören yeri + Denizli Arkeoloji Müzesi 250, İzmir Efes Müzesi + Efes Ören yeri, Yamaç Evler + St.Jean Anıntı 350, Çanakkale Troya Ören yeri + Troya Müzesi 150, Efes Ören yeri + Yamaç Evler 250, Side Müzesi + Side Tiyatrosu (Tek bilet) 125, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören yeri + Canlandırma Merkezi 100, Hatay Müzesi + St.Pierre Anıt Müzesi + Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi 150 TL.

• Museumpass: Museumpass Türkiye 1000, Museumpass İstanbul 700, Museumpass Ege 650, Museumpass Akdeniz 650, Museumpass Akdeniz 650, Museumpass Kapadokya 400, Patara – Olympos Passcard 270.

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