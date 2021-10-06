Müfid Yüksel'den Diyarbakır surlarındaki restorasyona eleştiri
Diyarbakır’da bulunan araştırmacı yazar Müfid Yüksel, bir süredir devam eden tarihi Diyarbakır surlarının restorasyonuyla ilgili gözlem ve görüşlerini paylaştı
2021-10-06 12:33:19
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar eşliğinde restorasyonla ilgili bilgilendirmede bulunan Yüksel, kale duvarlarındaki kitabelerin restorasyon sırasında yapılan ‘kumlama' uygulaması nedeniyle zarar gördüğünü savundu.
“Kumlama sisteminden vazgeçilmeli”
Yüksel'in restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklaması şöyle;
“Diyarbekir surlarının ve kalesinin restorasyonunda uygulanan kumlama sisteminden behemehal vazgeçilmeli. Taş örgülü yapılarda uygulanan kumlama sistemi taşların yüzeyindeki mukavemet veren tabakayı aşındırıp taşların mukavemetini yok ederek aşınıp dökülmelerine neden oluyor.
Diyarbekir surları üzerinde gözümüzün önünde Kumlama sistemi uygulanıyordu.
Diyarbekir surlarında uygulanan kumlama sistemi sadece taş örgülere zarar vermekle kalmayacak, Diyarbekir/Diyarbakır surları ve kalesi üzerindeki kitâbelerin de dökülüp okunmaz hale gelmelerine yol açacak. Özellikle, Merwani, Artuklu, Eyyubi ve Akkoyunlu dönemi kitabeleri.”
Yüksel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler;
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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