Muazzez Ersoy kimdir? Kaç yaşındadır?

Klasik Türk Müziğinin usta yorumcularından biri olan Muazzez Ersoy’un hayatı sevenleri tarafından oldukça merak edilmekte. Peki Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy nerelidir? Muazzez Ersoy kaç yaşındadır? Muazzez Ersoy’un gerçek ismi nedir?

Seslendirdiği Klasik Türk Müziği eserleri ile milyonlarca seveninin gönlüne taht kuran Muazzez Ersoy, yaşam hikayesiyle de birçok takipçisi tarafından araştırılmaktadır. Sahnelerde sıklıkla görmeye alıştığımız usta sanatçı Muazzez Ersoy, gerek eşsiz sesiyle gerekse kendine has duruşuyla birçok kişi tarafından taktir görmektedir. İşte tüm detayları ile usta sanatçı Muazzez Ersoy'un yaşam öyküsü ve sanat hayatı…

Muazzez Ersoy'un hayat hikayesi ve gerçek adı

Muazzez Ersoy 9 Ağustos 1958 yılında Edirne Uzunköprü'de gözlerini dünyaya açmıştır. Gerçek adı Hatice Yıldız olan ünlü şarkıcı, Muazzez Ersoy sahne adını Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a duyduğu hayranlıktan ötürü kullanmaktadır. Her ne kadar Edirne'de de doğsa ünlü sanatçı, hayatını İstanbul Kasımpaşa'da sürdürmüştür. Bu süreçte annesinin müziğe olan ilgisi Muazzez Ersoy'u da etkilemiştir. Bu sebeple daha küçük yaşlarda İrfan Özbakır Ve Baki Duyarlar gibi hocalardan müzik eğitimleri almaya başlamıştır. Müzik dersleri aldığı sıralarda, tezgahtarlık yaparak eğitimlerinin masraflarını karşılamıştır.

Her ne kadar Magazin olaylarında adını çok fazla duymasak da, özel hayatı her daim ilgi odağı olmuştur ünlü sanatçının. Toplamda iki kere evlilik yapan usta yorumcu, bu evliliklerini devam ettirmemiştir. İlk olarak daha 16 yaşındayken evlenen Muazzez Ersoy, bu evliliğinden Ender adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Fakat bu evliliği iki yılın sonunda bitmiştir. Evliliği bittikten sonra da aldığı müzik eğitimlerine ara vermeden devam etmiştir. İkinci evliliğini ise İsmet Özhan ile yapan Muazzez Ersoy, bu evliliği 4 ay sürdürmüştür.

Muazzez Ersoy'un kariyeri

Henüz 24 yaşındayken 1982 yılında ilk kez sahnelere çıkmıştır. İstanbul Pembe Köşk Gazino'da sahne alan Muazzez Ersoy, devam eden yıllarda kariyer merdivenlerini birer birer çıkmıştır. 1985 yılında TRT radyosunun açmış olduğu müzik yarışmasına katılmasına rağmen, yarışmadan bir sonuç alamamıştır. 4 yıl sonra 1989 yılında ise TRT Ankara Radyosunda Cahit Ünyaylar ile mesai harcamaya başlamıştır. 1990 yılında ise kendi yorumladığı eserleri TRT'ye göndererek, ekranlara çıkmak için bir girişimde bulunmuştur. Gönderdiği altı şarkı TRT denetiminden geçmiştir. Böylelikle Muazzez Ersoy, TRT ekranlarında da Klasik Türk Müziği icra etmeye başlamıştır.

Seven Olmaz albümü ile ilk defa sevenlerinin huzuruna çıkan Muazzez Ersooy, ikinci albümü Herşeyim Sensin ile de iyi bir sükse yaşamıştır. Bu çalışmalarından sonra Raks Müzik ile anlaşan Muazzez Ersoy, Sizi Seviyorum adlı bir albüm çıkarmıştır. Bu albüm sayesinde oldukça tanınan Ersoy, Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi ünlü sanatçılar ile çalışma fırsatı bulmuştur.

Çıkardığı Sensizlik Bu albümü ile satış rekorları kıran Muazzez Ersoy, bu başarısından sonra çalışmalarını Ali İhsan Kısaç ile devam ettirmiştir. Sevenleri tarafından Klasik Türk müziğinin taçsız kraliçesi olarak bilinen başarılı yorumcu, Nostalji 1 adlı albümü ile nostaljik klasik Türk müziği eserlerini seslendirerek sevenlerine armağan etmiştir. Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak, Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek ve Suat Sayın gibi dönemin ünlü sanatçılarının eserlerini de seslendirerek unutulmaz bir işe imza atmıştır.

Daha sonra Nostalji 2, Nostalji 3, Nostalji 4, Nostalji 5, Nostalji 6 ve diğer Nostalji albümleri ile toplamda 12 serilik bir Nostalji albümü oluşturan Muazzez Ersoy, takipçileri tarafından oldukça beğeniyle karşılanmıştır.

Muazzez Ersoy'un aldığı ödüller

1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Devlet Sanatçılığı ünvanını kazanmıştır. 2005 yılında ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yaptığı çalışmalar dolayısıyla iyi niyet elçisi seçilmiştir. Bunun yanı sıra Kral TV'nin vermiş olduğu müzik ödüllerinde TSM En İyi Kadın Sanatçı ödülüne layık görülmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.