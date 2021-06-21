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Mona Lisa'nın taklit tablosu 3.4 milyon dolara satıldı
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Mona Lisa'nın taklit tablosu 3.4 milyon dolara satıldı

Dünyanın en ünlü tablolarından olan ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin meşhur eseri Mona Lisa'nın bir reprodüksiyonu Christie's müzayede evinin düzenlediği çevrimiçi açık artırmada 3,4 milyon dolara satıldı.

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21.06.2021 10:04:08
Mona Lisa'nın taklit tablosu 3.4 milyon dolara satıldı

Dünyanın en ünlü tablolarından olan ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin meşhur eseri Mona Lisa'nın bir reprodüksiyonu Christie's müzayede evinin düzenlediği çevrimiçi açık artırmada 3,4 milyon dolara satıldı.

Da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu bugün hâlâ Louvre Müzesi'nde sergilenirken tablonun kopyaları da ilgi görüyor. Nice'de bir antikacıya ait olan tablo Christie's tarafından düzenlenen bir müzayedede 3,4 milyon dolara satıldı. Bu rakam, müzayede evinin bile beklentilerinin üzerindeydi.

Taklit tablo, Fransa'nın Nice kentindeki küçük bir köydeki antikacıdan alındı ve adını da antikacı Raymond Hekking'den alıyor. Hekking, Mona Lisa'nın kopyasının Louvre'da sergilenenden çok daha gerçek olduğunu düşünüyordu. Hatta bu düşüncesini medya mensuplarını evine çağırarak tüm dünya ile paylaştı ve Louvre'a da kendilerinin sergiledikleri tablonun gerçek olduğunu kanıtlamaları için meydan okudu.

Hekking'in meydan okuyuşunun altında ise Mona Lisa tablosunun 1911'de Louvre'dan çalınmış olması vardı. Bu yüzden de Hekking, Louvre'da sergilenen tablonun sahte olduğunu düşünüyordu.

Christie's tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, Hekking'in sahip olduğu ve milyon dolarlık satışı gerçekleşen tablo, muhtemelen 17. yüzyılın başlarından kalma ve Leonardo da Vinci'nin takipçisi olan bir İtalyan okulunun hazırladığı bir kopya.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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