Mısır'ın en büyük keşfi: 'Altın Mumyalar Vadisi'

Mısır'ın antik tarihine ışık tutan 'Altın Mumyalar Vadisi', önemli bir turizm merkezi olmasının yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda arkeolojik kalıntıyla tarihçiler için bir 'hazine' olarak görülüyor.

Antik Greko-Romen döneminden kalma büyük bir defin merkezi olan Altın Mumyalar Vadisi, başkent Kahire'ye yaklaşık 420 kilometre uzaklıkta, Mısır Batı Çölü'ndeki Bahariye Vadisi'nde yer alıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 1996'da ünlü Mısıroloji Uzmanı Zahi Havas başkanlığındaki heyet tarafından keşfedilen arkeolojik alan, restorasyon çalışmasının ardından 12 Kasım 2021'de yeniden ziyarete açıldı.

Şu ana kadar 250 mumya çıkarıldı

Bölgedeki çalışmalarda şu ana kadar 250 mumya gün yüzüne çıkarıldı. Resmi olmayan açıklamalara göre, keşfedilmeyi bekleyen mumya sayısının ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Mumyaların çoğunun bölgenin ileri gelenlerine ve soylulara ait olduğu öngörülüyor.

Yaldızlı maskeler, hiyeroglif yazıtlar ve dini içerikli çizimlerle süslenmiş altın işlemeli sandıklara konulmuş mumyaların yanında çömlek, para, bilezik ve küpe gibi el yapımı işçiliklere de rastlanıyor.

Çalışmalar sonucu tarih öncesine ait bıçaklar ve baltalar da ortaya çıkarıldı. Bölgede ayrıca Greko-Romen dönemde inşa edilmiş Büyük İskender Tapınağı'nın enkazı bulundu.

Mısır tarihine ait en büyük keşiflerden

Altın Mumyalar Vadisi, İngiliz arkeolog Howard Carter'ın 20. yüzyılın başlarında ünlü firavun Tutankhamun'un mezarını ve Kasım 1992'de Tutankhamun'un altın hazinelerini keşfetmesinden sonra Mısır tarihine ilişkin en büyük keşifler arasında sayılıyor.

Bölge, kültür turizmi açısından önemli bir merkez olmasının yanında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda arkeolojik kalıntıyla tarihçiler için adeta bir "hazine" niteliği taşıyor.

Bölgedeki arkeolojik kazılara öncülük eden Zahi Havas, 2016'da Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesinde yayımlanan makalesinde, Altın Mumyalar Vadisi hikayesinin detaylarını anlattı.

Tüm kazıların tamamlanması için 50 yıla ihtiyaç var

Kazı çalışmalarının başında 100'den fazla mumya ortaya çıkarıldığını aktaran Havas, ilk kez bu kadar çok sayıda mumya keşfedildiğini ve çoğunun da arkeolojik olarak iyi durumda olduğunu ifade etti.

Mumyaların geçmişinin Greko-Romen dönemine kadar uzandığını kaydeden Havas, bazılarının, baştan göğüs kısmına kadar altın tabakayla kaplı olduğuna, bunun da yaptıranların zenginliğini yansıttığına işaret etti.

Mumyaların sadece görsel açıdan dikkat çekici olmadığına, bölgenin tarihi, siyasi, ekonomik durumu ve dönemin günlük hayatı hakkında da bilgi verdiğini vurgulayan Mısırlı bilim insanı, Altın Mumyalar Vadisi'nde tüm kazıların tamamlanması için 50 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti. AA .