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Mısır’da Roma dönemi tapınak kalıntıları bulundu
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Mısır’da Roma dönemi tapınak kalıntıları bulundu

Mısır’ın Sina Yarımadası bölgesinde MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma imparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi.

1 Saat Önce
2022-04-25 23:42:52
Mısır’da Roma dönemi tapınak kalıntıları bulundu

Mısır Turizm Bakanlığının resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius'a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı duyuruldu.

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Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.

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Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi. Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. .

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