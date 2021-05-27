Mimar Serkan Akın, Taksim Camii'nin detaylarını anlattı

Yarın (Cuma) açılacak olan Taksim Camii’nin inşaat faaliyetinde konsept danışmanlığında bulunan Mimar Serkan Akın, sosyal medya hesabından Taksim Camii’nin özellikleri hakkında dikkat çekici detaylar paylaştı.

“Tüm inşaat maliyetini karşılayan hayırsever bağışçısı ve de müteahhidi Sur Yapı'nın sahibi mimar Altan Elmas dostuma bana bu camide çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim” diyen Serkan Akın, Taksim Camii'nin özelliklerini fotoğraflar eşliğinde anlattı…

Mimar Akın, "Taksim Camii açılıyor. Müteahhit firmaya konsept danışmanlığı yaptığım Cami 4 yıllık bir emeğin sonunda Cuma günü ibadete açılıyor. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı...

Taksim meydanında büyük bir eksikliği giderecek caminin Mimarisi geleneksel üslubun betonarme inşaat teknolojisi ile harmanlanması ile ortaya çıkmış neoklasik bir tarzdadır. Kaba inşaatında topdown yöntemi kullanılmıştır.

Taksim Camii'nin kubbe yüksekliği 33 metre, kubbe çapı 24.5 metredir. Süleymaniye Camii'nin kubbe çapında 3 metre ufaktır. Minarelerinin yüksekliği 64.80 metredir. Kapalı alanlarında 3.000 kişi açık alanlarında 1.000 kişi toplamda 4.000 kişi aynı anda namaz kılabilir.

Taksim Camii'nin içinde aşevi, kitap-kafe, çok amaçlı salon, dijital İslam Kütüphanesi ve 163 araçlık 4 kat otopark bulunmaktadır. 2482 metrekarelik arsanın tamamına oturmaktadır.

Taksim Camii'nin yazıları hattat Davut Bektaş tarafından yazıldı. Nakış işleri Nakkaş Adem Turan tarafından yapıldı.

Taksim Camii altıgen bir tambura oturuyor. İkişer halde altı fil ayakta “Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali” yazmaktadır. Bu levhaları çapı 2.5 metredir.

Taksim Camii'nin kubbesinde hattat Davut Bektaş'ın istif hattı ve nakkaş Adem Turan'ın nakşıyla 7.5 metre çapında Fatiha suresi bulunmaktadır.

Taksim Camii'nin cephesinde Bursa ve Antalya yöresinden taşlar mekanik montaj ile kullanıldı.

Taksim Camii'nin mihrap, minber ve vaaz kürsüsü mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı.

Taksim Camii'nin mihrabında Allah'ın 99 ismi hattat Davut Bektaş'ın hattıyla işlenmiştir.

Taksim Camii'nin uygulama aşamalarının arka planından örnekler hat, nakış, cariyarigüzin, Allah, Muhammed, Fatiha, Ebubekir Ömer, Osman, Ali

Taksim Camii'nin uygulama projesi aşamalarından örnekler

Taksim Camii konsept danışmanı Mimar Serkan Akın...

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