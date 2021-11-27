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Metin Akpınar’dan ''Cem Yılmaz'' özrü

Komedyen Cem Yılmaz ile ilgili sözlerine açıklık getiren Akpınar, 'Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum' dedi

2 Saat Önce
2021-11-27 07:49:13
Metin Akpınar’dan ''Cem Yılmaz'' özrü

80 yaşındaki usta sanatçı Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz için söylediği sözler için özür diledi. “Stand-up hakkında konuşurken Cem'in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem'in kırılmasını hiç istemem” diyen Akpınar, konuya, “Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem'den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” diye açıklık getirdi.

Metin Akpınar, programda sunucu Candaş Tolga Işık'ın “Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, “Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akpınar, çok sevdiği tiyatro sahnesine uzun bir aranın ardından “Metin Akpınar ile Muhabbet” ismini verdiği sohbet programıyla döndü.

"BEN BU YAŞA GELDİM, TÜRKİYE BİR TÜRLÜ GEÇİŞ DÖNEMİNDEN ÇIKAMADI"

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in sorularını yanıtlayan Akpınar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akpınar siyasetteki güncel gelişmeleri de takip ettiğini söyledi. “Etmemek imkansız” diyen Akpınar, “Ben bu yaşa geldim, Türkiye bir türlü geçiş döneminden çıkamadı. Zaman zaman iyiye zaman zaman geriye oluyor bu geçiş. Son zamanlarda da özellikle ekonomimiz sağlıklı gitmiyor. Mutlaka bilerek yapılıyor, bir planları var. Umarım cari açığı kapatmak açısından bu yolu seçtiler. Biraz da Çin politikasını uyguluyorlar diye düşünüyorum. Ucuz iş gücü yatırımı, sermayeyi çekmek gibi bir düşünce var anladığım kadarıyla” görüşünü aktardı.

"SÖZLERİMİN ARKASINDA DURUYORUM"

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmasına ilişkin olarak da konuşan Akpınar, “Ben sözlerimin arkasında duruyorum. Bana kimse silah zoruyla söyletmedi, kendim söyledim. Benim benliğim, karakterim, konstrüksiyonum odur. Düşüncemi ifade ettim. Hakaret içerdiği kanaatinde katiyen değilim” açıklamasını yaptı.

"BİRAZ EKSİK DEMOKRASİ BİRAZ DA ILIK TEOKRASİ İLE YÖNETİLİYORUZ"

Akpınar, “Türkiye'de muhalefetten ve sol siyasetten umutlu musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“İkisi için de çok olumlu konuşamayacağım. Biz biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz. Seçim yapılıyor o nedenle demokrasi yok diyemiyorum. Ama tam demokrat değiliz. Muhalefet bu yönetimin karşısına demokrasi blokunu koyamadı. İktidarı amaçlayanlar için bunların hepsi bir bütün; önce rejimi tasfiye edip, demokrasi ile devam etmesi sonra kendi çıkarlarına bakması daha doğru diye düşünüyorum. Çare muhalefette birlik, akıl onu söylüyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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