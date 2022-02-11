Mesrur Barzani, Kürt Yazarlar Birliği’nin kuruluş yıldönümünü kutladı

Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürt Yazarlar Birliği’nin 52’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kürt Yazarlar Birliği'nin Kürt dili ve edebiyatına hizmet etmede önemli bir rolü olduğunu kaydeden Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, söz konusu birliğin Kürdistan aydınlanma hareketinde de etkin role sahip olduğunu belirtti.

Kürt Yazarlar Birliği'nin ulusal bir tutuma sahip olduğunu ve Kürdistan halkının meşru haklarını her zaman savunduğunu bildiren Başbakan Barzani, kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kürt Yazarlar Birliği üyelerine en sıcak tebriklerini sunduğunu ifade etti.

Barzani, Kürdistan halkının kutsal değerlerini ve kimliğini koruması doğrultusunda çaba gösteren tüm yazar ve aydınları saygıyla andıklarını belirtti. .