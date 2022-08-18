Melek Mosso New York Times Meydanı’nda

Spotify'ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı'nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Melek Mosso da katıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı'nın ağustos ayı konuğu Melek Mosso oldu.

‘Bu iş Bitmiş' şarkısı ile hem Türkiye hem de global listeye dahil edilen Mosso New York Times Meydanı'ndaki dev reklam panosunu süsledi.