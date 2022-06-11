Meksika'da bin 300 yıllık heykel başı bulundu

Meksika'da milattan sonra 700-850 yılları arasında yapıldığı düşünülen bir heykel başı bulundu. Arkeologlar heykelin, Maya uygarlığının önemli dini figürlerden biri olan Hun Hunahpu'ya ait olduğunu açıkladı.

Meksika'nın güneyinde arkeologlar yüzyıllar öncesine ışık tutabilecek bir kazı gerçekleştirdi.

Maya uygarlığına ait bin 300 yıllık heykel bulundu.

Kazı çalışması, Chiapas eyaletinde bulunan Maya kenti Palenque'de yapıldı.

Heykelin, Maya uygarlığının önemli dini figürlerden biri olan Hun Hunahpu'ya ait olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar heykel başını, üç duvardan oluşan yarı kare bir haznenin içinde bulduklarını söyledi.

Heykel başının 45 cm uzunluğunda ve 22 cm genişliğinde olduğu aktarıldı. Bin 300 yıllık heykelin bulunmasının, tarihi çalışmalar için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

TRTHaber .