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TIMETURK / KÜLTÜR / Mardin'de silüeti bozan 240 yapıdan 90'ı yıkıldı

Mardin'de silüeti bozan 240 yapıdan 90'ı yıkıldı

Mardin'de, sit alanı içinde bulunan, tarihi dokuyu bozan ve yıkım kararı alınan 240 betonarme yapıdan 90'ı yıkıldı.

2 Saat Önce
2022-04-20 22:26:31
Mardin'de silüeti bozan 240 yapıdan 90'ı yıkıldı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Yıkılması gereken 1000'in üzerinde bina olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

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Mardin'de tarihi yapıların silüetini bozan 240 yapının yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Latifiye Camii'nin silüetinin ortaya çıkarılması amacıyla çevresindeki betonarme yapıların yıkım çalışmalarının ikinci etabında 40 yıllık betonarme binanın yıkımını başlattı.

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Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yıkım çalışmasını izleyen Vali Demirtaş, geçen hafta caminin önünde duran 4 katlı betonarme binanın yıkımını başlattıklarını, bugün de aynı bölgede bir binanın daha yıkımını başlattıklarını söyledi.

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Bugüne kadar 90 yapının yıkımının yapıldığını söyleyen Vali Demirtaş, "Yıkım işlerimiz iyi gidiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Amacımız kurul tarafından yıkımı kararı alınmış olan 240 binanın yıkımını kısa süre içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

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Tabi 240 binanın yıkılmasıyla birlikte tamamı bitmiş olmuyor. Yıkılması gereken 1000'in üzerinde bina olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kamulaştırma işlemleri bir taraftan intifa hakları devam ediyor.

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Bunların tamamını yıkmayı düşünüyoruz. Turizme özellikle hitap edebilecek tarihi silueti ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda geçmişi tamamen çok rahat bir şekilde buradan görebilme imkanımız olacak. Zaten Mardin geleceğini de geçmişinde arıyor" diye konuştu.

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