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Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ele geçirildi
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Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ele geçirildi

Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yaldızlı kitap ele geçirildi

9 Dakika Önce
2021-09-03 17:15:57
Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde 4 kişinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ile 36x32 santimetre ebadında Roma sütunu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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