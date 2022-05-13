Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek kitap fuarı bugün açıldı. Kitap fuarı 13-22 Mayıs'ta 10.00-21.00 arasında ziyaret edilebilecek.