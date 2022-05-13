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Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek kitap fuarı bugün açıldı. Kitap fuarı 13-22 Mayıs'ta 10.00-21.00 arasında ziyaret edilebilecek.

1 Saat Önce
2022-05-13 15:57:37
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı

Bir otelde düzenlenen fuarın tanıtım toplantısında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, fuarın merhum şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlendiğini söyledi.

Karakoç'un Türk düşünce hayatında derin izler bırakan, çok kıymetli eserler ortaya koyan biri olduğunu kaydeden Baruş, onun en önemli özelliğinin Türk insanına güven vermesi olduğunu vurguladı.

9'uncu Malatya Anadolu Kitap Fuarı 13-22 Mayıs'ta 10.00-21.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Sezai Karakoç'un anısına düzenledikleri fuarın onur konuğunun Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu olduğunu belirtti.

Gürkan, 15 bin metre kapalı alanda, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katılacağı fuarda binden fazla etkinlik yapılacağını dile getirdi.

Gürkan, panellerle renklenecek fuara öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine (MOTAŞ) ait araçlarla ücretsiz gidebileceğini kaydetti.

Kaynak: Bülten TV .

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