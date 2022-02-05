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TIMETURK / KÜLTÜR / Kuzey Makedonya'daki 500 yıllık Osmanlı Arşivi

Kuzey Makedonya'daki 500 yıllık Osmanlı Arşivi

Kuzey Makedonya'da uzun süre kaderine terk edilen binlerce Osmanlı belgesinin tasnifi ve Makedoncaya tercümesi sürüyor. Yaklaşık 5 asırlık sürece ait belgelerden, tercümesi tamamlananlar kamuoyuyla paylaşılıyor.

2 Saat Önce
2022-02-05 20:11:13
Kuzey Makedonya'daki 500 yıllık Osmanlı Arşivi

Bugünkü Kuzey Makedonya yaklaşık 5 asır Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında yaşadı. Bu süre içerisinde zengin bir devlet arşivi oluştu.

1913 yılında Osmanlı'nın Balkanlardan çekilişi ile arşiv tozlu raflarda unutuldu.

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Arşivde sultan fermanlarından vilayet yönetimine ait tasarruflara kadar çok çeşitli ve değerli belgeler bulunuyor.

Osmanlı Arşivleri Makedonca'ya tercüme ediliyor

Kuzey Makedonya Devlet Arşivi, bu tarihi, kültürel mirasa sahip çıktı ve gün yüzüne çıkarmak için yıllar önce kolları sıvadı.

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Yapılan çalışmalar kapsamında Osmanlı belgeleri önce tasnif, ardından tercüme ediliyor.

Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin ortak tarihine ışık tutan belgeler, bilimsel araştırmalara da kaynak teşkil ediyor.

Binlerce belge bulunuyor

Kuzey Makedonya Devlet Arşivi Tasnif Dairesi Müdürü Doç. Dr. Adnan Şerif, 50-60 binden fazla Osmanlı Dönemine ait belge bulunduğunu aktardı. Şerif, “Bunlar bizim aşamalarımızdan, tasnif bölümlerimizden geçerek araştırmacılara sunuluyor” dedi.

Dönemin mahkeme kayıtlarına ilgi büyük

En çok araştırılan belgelerin başında ise dönemin mahkeme kayıtlarını içeren şer'iyye sicilleri ve tapu defterleri geliyor.

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Şerif, “Yani dedelerinin, atalarının toprakları ile ilgilenenler, bizdeki tapu defterlerine bakmak araştırma yapmak açısından da başvurularımız var” dedi.

Arşivin günümüze kazandırılması iki ülke tarihine değerli katkılar sunuyor. TRTHaber .

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