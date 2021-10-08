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TIMETURK / KÜLTÜR / Kuzey Makedonya’da 150 yıllık Osmanlı evi

Kuzey Makedonya’da 150 yıllık Osmanlı evi

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Osmanlı döneminden kalma 150 yıllık ev, uzun yıllar boyunca aldığı hasarlar ve bakımsızlıktan dolayı restore edilip eski ihtişamına kavuşmayı bekliyor.

2 Saat Önce
2021-10-08 20:14:17
Kuzey Makedonya’da 150 yıllık Osmanlı evi

Gazi Baba bölgesinde 1870'li yıllarda inşa edilen ev, bu bölgedeki Rufai Tekkesi'nin yakınında bulunuyor.

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Üsküp'te 1963 yılında meydana gelen ve 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören ev, yıkılmamak için adeta direniyor. Zemini, tavanı ve merdivenleri ahşaptan yapılan iki katlı evde balkon da bulunuyor. Bakımsızlıktan dolayı kullanılmaz halde olan evin sahipleri, restorasyon için Türkiye'den yardım bekliyor.

Yahya Kemal Beyatlı bu evde ders aldı

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Üsküplü şair Yahya Kemal Beyatlı'nın şiire alaka duymaya başladığı dönemlerde Şeyh Sadeddin Sırri Efendi'den bu evde ders aldığı belirtiliyor.

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Ev sahiplerinden Adil Süleyman, AA muhabirine, dedesinin 1935 yılında bu evi satın aldığını anlattı. Evin restore edilmesi için Türkiye'den destek beklediklerini belirten Süleyman, “Bunu restore etmek için bizim imkanlarımız yok" dedi.

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Evin bir diğer sahibi İsmail Süleyman ise İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların bu evi karargah olarak kullandığını ifade etti. Evin restore edilmesi için özellikle TİKA'dan destek beklediklerini dile getiren Süleyman, "Bir tamir yapılırsa evin müze olarak kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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