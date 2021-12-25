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Kutlu Dağ Erciyes kitabı tanıtılacak

Melikgazi Belediyesi Kayseri’nin Değerlerini Geleceğe Aktarmaya Devam Ediyor

24 Dakika Önce
2021-12-25 11:16:28
Kutlu Dağ Erciyes kitabı tanıtılacak

Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında bastırdığı ‘Kutlu Dağ Erciyes' kitabının tanıtım programını gerçekleştirecek. Tanıtım programı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 17 Aralık Cuma günü saat 16.30'da düzenlenecek.

Kayseri'nin kültür hazinesine yeni bir eser daha kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi kültür yayınları kapsamında Kayseri'nin, Melikgazi'nin tarihini, kültürünü, turizmini ve coğrafyasını geçmişten aldığı birikimi hazırladığı eserlerle geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bu yönde de yazarlarımız ve tarihçilerimiz ile güzel çalışmalar yapıyoruz. Yazarımız Halit Erkiletlioğlu ile basımını gerçekleştirdiğimiz ‘Kutlu Dağ Erciyes' kitap tanıtım programı ve bu kapsamda düzenlediğimiz Yazarımız Halit Erkiletlioğlu ile Tarihçi Mehmet Çayırdağ'ın söyleşisine bekliyoruz. Günümüzü anlamak, anlamlandırmak ve geleceğimizi tasarlamak için, geçmişimizi iyi tanımak mecburiyetindeyiz. Bu kapsamda kitap tanıtım töreni ve söyleşi programına tüm Kayserilileri bekleriz.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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