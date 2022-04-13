'Osmanlı'dan Günümüze İcazetnameler'in hazırlayacısı koleksiyoner-yazar Enver Beşinci, bu akşam VAV TV'de...

VAV TV'de bu akşam 'Gönül Coğrafyamız'da Osmanlı eğitiminin iftihar vesikaları olan icazetnameler, şahadetnameler ve tasdiknameler tarihi belgeler ışığında mercek altına alınıyor…

Vehbi Baysan'ın sunumuyla bu akşam saat 21:00'de ekrana gelecek programın konuğu ise koleksiyoner-pazar Enver Beşinci.

Öte yandan koleksiyoner-yazar Enver Beşinci'nin “Osmanlı'dan Günümüze, İcazetten Diplomaya” adlı koleksiyon niteliğindeki eseri İBB iştiraki Kültür AŞ Yayınları'ndan çıkmıştı.

Enver Beşinci, kitabında “Bu koleksiyon vesilesiyle gördüğüm diploma ve icazetname görselleri, gerçekten dünyamı genişletti ve Osmanlıya olan hayranlığımı bir kat daha artırdı” ifadelerine yer veriyor. Beşinci'nin eserinde yer alan vesikalar da okuyucuya aynı hayranlığı aksettiriyor.

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