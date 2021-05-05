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Kız Kulesi sanat merkezi oluyor

Üsküdar'ın simgesi Kız Kulesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi tekrar kültür ve sanat merkezine dönüşüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2000 yılından bu yana restoran olarak kullanılan, Kız Kulesi'ni yeniden devraldı.

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05.05.2021 01:25:52
Kız Kulesi sanat merkezi oluyor

İstanbul Boğazı'nın süsü, Kız Kulesi... Tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle, bir kez daha kültür ve sanatın merkezi olacak. Boğazın üzerinden müzik sesleri yükselecek.

Dünyada en çok fotoğrafı çekilen mekanlar arasında yer alan, İstanbul denince akla gelen ilk noktalardan olan kız kulesi, yeni hamlelerle kültür ve sanat merkezi haline dönüşecek.

2000 yılı aşkın tarihiyle çeşitli efsanelere konu olan Kız Kulesi Salacak açıklarında küçük bir ada üzerine kurulu.

Uzun yıllar restoran olarak hizmet veren kule yeniden sanatla buluşacak

Kule, bugünkü şeklini Sultan II. Mahmud döneminde aldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, gösteri platformu, savunma kalesi, sürgün istasyonu ve karantina odası gibi pek çok işlevi yerine getirdi.

Bir süre Deniz Feneri olarak da kullanıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra ise uzun süre kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verdi.

Kültür Bakanlığı devraldı

1995 yılında restorasyona alındı. Ardından, 49 yıllığına özel bir firmaya kiralandı. Kız Kulesi, 2000 yılından itibaren restoran olarak hizmet vermeye başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kuleyi, sanat merkezi haline getirmek için yeniden uhdesine aldı.

Elden geçirilecek ve ışıklandırılacak kulede, konserler verilmesi, sergiler düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan