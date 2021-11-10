Kitap okumak ömrü uzatıyor

Eğitimci yazar Sadık Gültekin, Yale Tıp Fakültesi ve Alabama-Birmingham üniversiteleri tarafından kitap okuma üzerine yapılan araştırmalar hakkında ilginç veriler paylaştı

Gültekin'in “Kitap kurtları sevinin!” başlıklı yazısı:

Yapılan araştırmalar, kitap okumanın ekonomik refahtan kişisel gelişime, bilgi sahibi olmaktan ruh sağlığına kadar farklı alanlarda bireylerin hayatını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Evet, bunlar okumanın ispatlanmış faydaları. Ancak yapılan yeni bir araştırma, kitap okumanın insan hayatı üzerindeki farklı bir etkiyi ortaya çıkartıyor. Yapılan bu araştırma, okumanın daha uzun bir yaşam süresi sağladığını söylüyor.

ABD'de Yale Tıp Fakültesi ve Alabama-Birmingham üniversiteleri tarafından dört şehirde ve 5 bin 114 kişiyle yapılan araştırma, eğitim hayatında daha uzun süre geçiren kişilerin daha uzun yaşamaya meyilli olduklarını gösteriyor. Araştırmaya göre eğitim süreciyle ilgili her bir faktör, kişinin yaşamına yaklaşık 16 ay ekliyor. Araştırmayı yürüten ekibe göre, ırk ve para gibi faktörler, yaşam beklentisi açısından eğitimdeki nitelikler kadar belirleyici olmuyor.

Independent'ta yer alan bir başka haber, günde en az yarım saat kitap okuyanların, okumayanlara göre yaşam süresi bakımından önemli bir avantaja sahip olduğunu belirtiyor. Yale Üniversitesi'nden Avni Bavishi, Martin D. Slade ve Becca R. Levy'in 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışma, özellikle kitap okumanın insan ömrünü uzatan kazanımlar getirdiğini ortaya koyuyor. Amerika'da yayınlanan Sosyal Bilimler ve Tıp (Social Science and Medicine) dergisi için gerçekleştirilen bu çalışma, kitap okuyanların, okumayanlara kıyasla daha uzun yaşadığı sonucunu ortaya çıkartıyor.

Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hepsi 50 yaşın üzerinde olan 3 bin 635 katılımcıya okuma alışkanlıkları hakkında sorular sordu. Bu verilere dayanarak, katılımcıları üç gruba ayırdılar: Hiç okumayanlar, haftada 3.5 saatten az okuyanlar ve haftada 3.5 saatten fazla okuyanlar. Araştırmacılar 12 yıl boyunca her üç grubu sıkı bir şekilde takip etti. Araştırma haftada üç buçuk saatten uzun süre kitap okuyanların 12 yılda ölme ihtimallerinin yüzde 23, üç buçuk saatten az okuyanların yüzde 17 daha az olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, her iki okuyucu grubunun okuyucu olmayanlardan daha uzun yaşadığını tespit etti. Haftada 3.5 saatten fazla okuyan okuyucuların, hiç okumayan katılımcılardan 23 aya kadar daha uzun yaşadığı gözlemlendi. Çalışmada 'cinsiyet, servet, eğitim veya sağlık' faktörlerinden bağımsız olarak, tüm okuyan katılımcıların ömrünün uzadığı belirlendi. Bu araştırma, kitap okuyanların neden uzun yaşadıklarına bir açıklama getirmiyor, ancak kitap okuyanların okumayanlara nazaran daha uzun ömürlü olduklarını ortaya çıkartıyor.

Posta

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.