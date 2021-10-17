Kitap mezatlarına rağbet artıyor
İstanbul’da özellikle pandemi döneminde yoğunlaşan kitap mezatları bir yandan da kitap dostlarını bir araya getirerek sıcak sohbetlere yelken açıyor.
2021-10-17 08:57:52
Her hafta Çarşamba günü saat: 18.30'da Fatih'te, Halıcılar Caddesi'nde kitap müzayedesi devam ediyor.
Gulistansahaf ve İstanbul Kitap Kahve'nin işbirliğindeki mezatta; felsefe, tarih, coğrafya, tasavvuf, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski, yeni ve sahafiye eserler uygun fiyatlarla okuyucuyla buluşuyor.
Adres: Halıcılar Cad. No: 72 Fatih – İstanbul (İstanbul Kitap Kahve)
Müzayede saati: 18:30
İrtibat tel: 0530 607 43 65
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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