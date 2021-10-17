DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma dünyaya açıldı
Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi teşviki oranı %50'ye çıkarıldı
15 ildeki 83 mağarada hayvan türleri araştırması
Yalova gemici ülkelere gemi satıyor; ihracat yüzde 53,5 arttı
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'nın kutladığı savaş: İnebahtı
Araştırma: 'Dışkı nakliyle gençleşmek mümkün mü' sorusuna yanıt aranıyor
'En Zengin 100 Araştırması' sonuçlandı: İşte ilk 3 aile ve bu yıl listeye giren isimler
ABD istihbaratını gafil avladı
Milyonlarca emekli bu tarihe odaklandı
500 binden fazla siber saldırı engellendi
ÇAYKUR'dan tarihi rekor alım
Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ben PKK'ya karşıyım, herkes haddini bilecek
Demirtaş açıkladı! Eşi Başak aday olacak mı?
Sözcü gazetesinde 'Aydın Doğan' kavgası

TIMETURK / KÜLTÜR / Kitap mezatlarına rağbet artıyor

Kitap mezatlarına rağbet artıyor

İstanbul’da özellikle pandemi döneminde yoğunlaşan kitap mezatları bir yandan da kitap dostlarını bir araya getirerek sıcak sohbetlere yelken açıyor.

9 Saat Önce
2021-10-17 08:57:52
Kitap mezatlarına rağbet artıyor

Her hafta Çarşamba günü saat: 18.30'da Fatih'te, Halıcılar Caddesi'nde kitap müzayedesi devam ediyor.

Gulistansahaf ve İstanbul Kitap Kahve'nin işbirliğindeki mezatta; felsefe, tarih, coğrafya, tasavvuf, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski, yeni ve sahafiye eserler uygun fiyatlarla okuyucuyla buluşuyor.

Adres: Halıcılar Cad. No: 72 Fatih – İstanbul (İstanbul Kitap Kahve)

Müzayede saati: 18:30

İrtibat tel: 0530 607 43 65

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş