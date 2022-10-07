Kısır, dünya sebze yemekleri arasında 22’nci sırada? İşte ilk sıra!

Dünya Vejetaryan Günü kapsamında Taste Atlas’ın yaptığı 50 Vejetaryan Lezzet sıralamasında kısır, 22’nci sırada yer aldı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kısır, uluslararası bir listede Türkiye'yi temsil ederek 22'nci sırada yer aldı. Dünya Vejetaryan Günü kapsamında Taste Atlas'ın yaptığı 50 Vejetaryan Lezzet sıralamasında kısır, 22'nci sırada yer aldı.

İLK SIRADA MUHAMMARA VAR

Listenin ilk sırasında Suriye'nin dünyaca ünlü yemeği muhammara yer aldı. Muhammara oylayanlardan 4,7 puan aldı. Listede en başarılı Türk yemeği ise 4,3 puanla 22'nci sırada yer alan kısır oldu. Listenin 31'inci sırasında yine 4,3 puanla iç pilav yer aldı. Listede 39'uncu sırada yer alan Kabak Mücveri 4,2 puan, 41'inci sırada yer alan kabak mücveri de yine 4,2 puan aldı.

İşte o liste: