'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi TRT'de ne zaman vizyona girecek?

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi ne zaman vizyona girecek? TRT'de yayınlanacak filmin senaryosu kime ait? Eren Bülbül kimdir? 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin yönetmeni kim? Filmin yönetmeni kim?

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ne zaman vizyona girecek? TRT'de yayınlanacak filmin senaryosu kime ait? Eren Bülbül kimdir? "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin yönetmeni kim? Filmin yönetmeni kim?

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıyacak

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı paylaştı

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek.Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının anlatan filmin üçüncü tanıtımı yayınlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 11 Ağustos 2017'de şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan filmin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı.

"İyi ki Varsın Eren" ne zaman vizyona giriyor?

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de vizyonda seyircisiyle buluşacak.Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in senaryosu

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.

Filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor.

Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002 Trabzon ili Maçka ilçesi doğumlu. 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateşle şehit düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.