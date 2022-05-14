Kayıp Picasso tablosu, eski diktatör Marcos'un eşinin evinde görüldü!

Dünyanın en ünlü ressamı İspanyol Pablo Picasso'nun kayıp olduğu düşünülen bir tablosu, Filipinler eski diktatörü Ferdinand Marcos'un eşi Imelda'nın evinde görüldü.

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun kayıp tablosu ortaya çıktı.

Oğlu Ferdinand Marcos Junior'un Filipinler Devlet Başkanlığını kazanmasının ardından Imelda Marcos'un evinde kayıp Picasso tablosu görüldü

Marcos ailesi hakkında 'The Kingmaker' adlı bir belgeselde yayınlanan görüntülere göre, Femme Couche VI (Yatan Kadın VI) adlı tablo, Imelda'nın dairesinde oturduğu kanepenin üzerinde görüldü.

Wionews'in aktardığı habere göre; kayıp tablo haberi İmelda Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Junior, birkaç gün önce Filipinler cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra geldi.

Olay, Marcos'un gösterişli karısı Imelda ve yandaşlarının, 20 yıllık iktidarı boyunca devlet kasasından 10 milyar dolar çaldığı tahmin ediliyor.

Manila'dan New York'a, Marcos ailesi yabancı banka hesaplarında nakit para biriktirmiş ya da sanat şaheserlerine, kraliyete uygun mücevherlere, binlerce ayakkabıya ve gayrimenkule yatırmıştı.

Yeni Filipinler Devlet Başkanı Marcos Junior, daha önce Başkanlık İyi Yönetim Komisyonu (PCGG) tarafından gerçekleştirilen ganimetin izini sürmek için yürütülen avı yönetecek.

Aktivistler, Filipinler'in eski diktatör rejimi sırasında yağmalanan milyarlarca doların peşine düşmeye başlamasından yaklaşık 40 yıl sonra, Imelda Marcos'un oğlunun gücünü haksız elde edilen serveti kurtarmak için kullanacağından korkuyor.

Geçtiğimiz 36 yıl içinde, Marcos'un yakınlarından ele geçirilen nakit ve varlık olarak 266 milyar peso (5 milyar dolar) hükümete iade edilmişti.

Hükümete iade edilen fonlar, büyük ölçüde toprak reformu ve Marcos dönemi insan hakları ihlallerinin mağdurlarının tazminatı için kullanıldı.

2010-2015 yılları arasında PCGG başkanı olan Andres Bautista'ya göre, Picasso ve Michelangelo gibi ustalara ait 300'den fazla sanat eseri Marcoses tarafından çalıntı fonlarla satın alındı.

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