Kayıp kitabe Hollanda'dan Türkiye'ye iade edildi

Adalet Bakanlığının talebi üzerine, Şile Bozgoca Camisi'nden çalınan ve yurt dışına kaçırılan 'El-Hacc İbrahimzade Hurşid Beğ' kitabesinin Hollanda tarafından Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

Adalet Bakanlığının talebi üzerine, Hollanda'da bir müzayedede açık artırmayla satılan, İstanbul Şile Bozgoca Camisi'nden çalınan "El-Hacc İbrahimzade Hurşid Beğ" kitabesi Türkiye'ye iade edildi. Kitabe bu ülkeye giden Bakanlık bürokratlarınca teslim alındı.

İstanbul'un Şile ilçesinin Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi kitabe, çalındıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldı.

Hollanda'da 17 Eylül 2021'de kitabenin açık artırmayla satılması için müzayede düzenlendi. Bunun üzerine Şile Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, tarihi kitabenin Türkiye'ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi.

Bakanlığın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldığını açıklamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl eylül ayında satın aldığını açıkladığı kitabeye, Hollanda polisince Türkiye'nin başlattığı hukuki süreç kapsamındaki adli yardımlaşma talebi üzerine el konuldu.

Türkiye'nin iade talebi Hollanda adli makamlarınca kabul edildi. Kitabenin Türkiye'ye iadesine karar verildi.

Kararın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi.

"Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Hollanda'ya yapılan ziyarette tarihi kitabe Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edildi.

Tarihi kitabe gelecek günlerde Türkiye'ye getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek.

Müzayedede kitabenin satın alınmasına ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kitabeyi Hollanda'dan İstanbul'a getirmeyi planladıklarını ve eseri Topkapı'da yeni kurulacak İstanbul Kent Müzesi'nde sergileyeceklerini söylemişti. AA .