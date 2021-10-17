Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti

Beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban, vefat etti.

Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından Yalçın Turgut Balaban, hayatını kaybetti. Balaban, bir süredir beyninde ve karaciğerlerindeki tümör nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Akit gazetesinin Yayın Kurulu Üyesi, Yazarı ve Karikatüristi Yalçın Turgut Balaban vefat etti.

Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan Balaban, pazartesi günleri yayımlanan “Çizgilerle Haftanın Yorumu” ve “Turgut Emin” mahlasıyla kaleme aldığı karikatür ve yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi karikatürist ve yazarlarından, yayın kurulu üyesi Yalçın Turgut Balaban birkaç aydır hastanede tedavi görüyordu. Hakkın rahmetine kavuşan Balaban ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Yalçın Turgut Balaban kimdir?

Yalçın Turgut Balaban İstanbul‘da doğdu. Erenköy Zihnipaşa İlkokulu‘nu bitirdi. Saint Joseph Lisesi‘nde başlayan orta öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi‘nde bitirdi. İÜEF Fransız Filolojisi ve İTİA Maliye bölümlerinde okudu. 1970‘de; arkadaşı, ağabeyi, hocası mimar Cevad Ülger‘in emrivakisi ile geldiği Bab-ı Ali‘de kaldı. İlk çizgileri Yeşilay-Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Yalçın Turgut, daha sonra Millî Gazete‘de yer aldı. Nâm-ı diğer Cilet Kâmil - Bir garip devr-i alem - Matbûistan Tarihi gibi unutulmaz çizgi kuşaklara imza atarken yazılarını da müstear isimlerle yazdı. 1975 yılında, GÖLGE dergisini yayına hazırladı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Devir Gazetesi‘ni yayına hazırlayanlar arasında yer aldı. Yeni Devir‘de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi. Necip Fazıl‘ın, çalışma arkadaşı ve dostu oldu.

Üstadın; "Kanımdan değil canımdan evladım" hitabına muhatap olan Balaban, Üstâd‘ın vefatına kadar Büyük Doğu aile kadrosundaydı. AMGT tarafından gerçekleştirilen bir dizi sergi ile eserleri Avrupa‘da da sergilenen Yalçın Turgut, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1983‘te tesis edilen - daha sonra geleneksel hale gelen - ilk yılın karikatüristi ödülünü aldı. 1990‘da yakın dostu ve arkadaşı Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma dergisini yayına hazırladı. 1993‘te, daha sonra Akit ismini alan Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. Yurtiçi ve yurtdışı birçok karikatür ödülüne de sahip olan Yalçın Turgut‘un eserlerinden büyük kısmı yurtiçi ve dışında sanat merkezleri, galeriler ve şahıs koleksiyonlarında bulunuyor. (Baran Dergisi)

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