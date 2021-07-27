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Karabük'ten ayçiçeği üretimi ve 'agro turizm' hamlesi

Eskipazar ilçesinde çiftçiler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının hibesiyle 350 dekar alanda oluşturulan ayçiçeği tarlaları, ekonomiye katkısının yanında doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılıyor.

12 Dakika Önce
2021-07-27 17:53:48
Karabük'ten ayçiçeği üretimi ve 'agro turizm' hamlesi

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Türkiye'nin önemli kültür ve doğa turizmi merkezlerini bünyesinde barındıran Karabük, "mucize bitki" safran ve mor renkli lavantanın ardından "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları ile agro turizmde de adından söz ettirmeye başladı.

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Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve tarihi konaklarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ile "Karadeniz'in Zeugması" olarak anılan Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'yle yılda yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırlayan Karabük, kültür turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

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Dünyada acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve "orman denizi" olarak anılan ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve Yenice ilçesindeki kamp alanlarıyla ziyaretçilerini cezbeden Karabük, doğa turizmiyle de öne çıkıyor.

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Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabildiği ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak bilinen, kilogramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safran ve "mora boyanan" görselliğiyle dikkati çeken lavanta bitkileri ile agro turizme adım atan Karabük, şimdi de ayçiçeği tarlalarıyla atağa geçti.

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Eskipazar ilçesinde çiftçiler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının hibesiyle 350 dekar alanda oluşturulan "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları, ekonomiye katkısının yanı sıra profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

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İlçede Keçeler ve İmanlar köylerinin eteklerinde ekilen ayçiçeklerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Gövdesindeki ve yapraklarındaki yeşil tonlarıyla da ilgi çeken ayçiçeği, gün doğumu ve batımında ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor.

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"Turizmi yavaş yavaş çeşitlendiriyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, kültür ve doğal zenginliklere sahip Karabük'ün çok büyük tarımsal alanlara da sahip olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda bu tarımsal alanların değerlendirildiğini aktaran Gürel, "Eskipazar ilçemizde 350 dönüm alanda ayçiçeği bitkisi ekildi. Çiçek açmasıyla görsellik adına çok güzel görüntü ortaya çıktı. Bölgemizde zaten safran hasadı dönemlerinde çok güzel görüntüler var. Buraya vatandaşlarımız geliyor ve hasadına katılıyor. Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından lavanta tarlaları oluşturuldu. Turizm maksatlı kullanılmakta. Turizmi böyle yavaş yavaş çeşitlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

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Ayçiçeğinin de çok güzel görüntü verdiğini dile getiren Gürel, şöyle devam etti:

"Hem ekonomiye katkı hem de turizm maksatlı kullanılacak bir çalışma devreye girdi. Safranbolu, Türkiye ve dünyada belirli yere oturan, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olan, dünyada sayılı, bütüncül olarak korunabilen kentlerden birisi. Doğa turizmini devreye sokmaya çalışıyoruz, Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ören yeri olarak devreye sokacağız. Bunlar bütünlük arz ediyor ama turizm çeşitlerinin tamamını devreye sokmak için uğraşmak ve birbirleriyle entegre olmasını sağlamak lazım."

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"Turizmi geliştirmek adına bölgemize renk katacak"

Gürel, her gelen turistin ilgi alanının farklı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birisi kültür turizmine meyillidir, birisi doğa ve doğa sporları turizmine meyillidir. Bölgemize gelecek misafir sayısını artırmak, burada kalış süresini uzatabilmek, bu da başka bir uğraş alanı. Turizmin bütün çeşitlerini devreye sokup misafirlerimize sunmak istiyoruz. Hoşa giden bir görsellik, her zaman dikkat çekicidir. Bu, ayçiçeği tarlası, safran tarlası, başka bitkilerin görselliği olabilir. Bunlar, fotoğraf çekmek için dikkat çekici, turizmi geliştirmek adına bölgemize renk katacak."

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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