Kanuni Sultan Süleyman portresi, İBB'ye bağışlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’de düzenlenen müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcı tarafından belediyeye bağışlandığını duyurdu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'de düzenlenen müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcı tarafından belediyeye bağışlandığını duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Evine dönüyor' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Mart ayında İngiltere'deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul'a bağışlanması ve İBB'ye duyulan güven gurur verici. İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

5 MİLYONA ALICI BULDU

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in geçen Mart ayında gerçekleştirdiği müzayedede Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi satışa çıkartıldı. İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.