DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hindistan'da korona ölümlerinde rekor kırıldı
Türkiye, 15 ülkeden girişlerde PCR testi istemeyecek
Şampiyon Diyarbekirspor’dan Gaffar Okan’ın mezarına ziyaret
Boynukalın: 'Biz de insanız, dayanamadık...'
Marmaris'te villa fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
Mazlumların sesi İHH
Çalışmalarında ve yardımlarında devamlılık ilkesini önemseyen dernek İDDEF
Mağdur insanların sesi Kardeşeli Derneği
'Eşekli kütüphane' ile kitapla buluştular
“Her iyilik bir sadakadır” sloganını akıllara kazıyan dernek, dernekten öte yardım eli, sessizlerin sesi… Sadakataşı Derneği
'İmam bunu yaparsa cemaat ne yapmaz?'
Fransız basınından Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'e övgü
Somali'de siyasi kriz; orduya 'kışlalara dönme emri' verildi
Soçi'de tarihe geçtiler

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Kanuni Sultan Süleyman portresi, İBB'ye bağışlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’de düzenlenen müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcı tarafından belediyeye bağışlandığını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 11:38:59
Kanuni Sultan Süleyman portresi, İBB'ye bağışlandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'de düzenlenen müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcı tarafından belediyeye bağışlandığını duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Evine dönüyor' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Mart ayında İngiltere'deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul'a bağışlanması ve İBB'ye duyulan güven gurur verici. İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

5 MİLYONA ALICI BULDU

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in geçen Mart ayında gerçekleştirdiği müzayedede Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi satışa çıkartıldı. İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.  

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan