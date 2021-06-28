Kahve tadında mısralar

16'ncı yüzyılın başlarında Arap ülkelerinden Osmanlı'nın hayatına girerek Uzak Doğu ve Japonya’da oldukça fazla kullanılan kahve, çayla yarışır hâle gelmiştir. Şairler için ise kahve 'mısralara koku veren' bir ilham kaynağı

"Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözüyle başlar muhabbet... Kahve aynı zamanda bir kültür unsurudur.

Her milletin kendi kültürel değeri vardır lakin sözkonusu kahve olunca evrensel değerler ortak bir noktada buluşur.

Çok uzaklardan gelen ama gerek lezzeti gerekse kokusuyla gönülleri kazanan kahvenin de hikayesi ilginç bir tarihi serüvene sahip....

Kahvenin icadına yönelik ilk bulanın Şazili adında Habeşistanlı, bugünkü adıyla Etiyopyalı, bir Arap. Başka bir rivayete göre ise İdris adında Afrika kökenli birisi.

16'ncı yüzyılın başlarında Arap ülkelerinden Osmanlı toplum hayatına girerek Uzak Doğu ve Japonya'da oldukça fazla kullanılan kahve, çayla yarışır hâle gelmiştir.

Osmanlı tarihçi Solakzade'ye göre kahve, 1519 yılında Müslüman tüccarlar kanalıyla Yemen'den yola çıkarak Mekke ve Medine'ye,buradan da Cidde, Kahire ve İskenderiye'yi izleyerek İstanbul'a getirilmiştir.

Şair Nabi'nin kahvesinden...

Şair Nabi'nin Tuhfetü'l-Haremeyn adında Mekke ve Medine'ye yapılan hac yolculuğunu anlatan eserinde kendisi Şam'a giderken kahvelere uğrar ve bu mekanların özelliklerini edebî ve akıcı bir üslupla anlatır. Zikr-i Evsaf-i Kahvehane-i Şam' yani ‘'Şam Kahvehanelerinin Özelliklerine Dair'' başlığı altında:

Sunulmadı bana kahve deme sen

Nasibin var ise gelir Yemen'den

sözünü kullanır ve hafızalarda bu söz önemli bir yer tutar.

Türk edebiyatında hahveye dair önemli isimlerin duygu ve hissiyatı ise mısralarına şöyle yansımaktadır....



CAHİT SITKI TARANCI

Bugün hava güzel,

Bugün içim içime sığmıyor.

Annemden mektup aldım,

Memlekette gibiyim.

Allaha çok şükür karnım tok;

Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır.

Kuşlar kaçmıyor benden;

Bir güvercin kanadında okşuyorum

Göklerin maviliğini.

Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime

Ağaçların yeşilliği.

TURGUT UYAR

Her şeyden biraz kalır

Diyor birileri çoğulluk haklılıktır

Kavanozda biraz kahve

Kutuda biraz ekmek

İnsanda biraz acı



YAŞAR KEMAL

Remzi Bey için sabah demek

Melek Hanım'ın kahvesi demekti.

Kahve demek Melek Hanım'ın

kahvesi demekti

EDİP CANSEVER

Kahveci kahveye uzanır şurda

Akşamı bitiren yanıma gelir

Bir de utanmak olmasa

Dünyayı seviyorum demektir

OĞUZ ATAY

Çocuklar içlerinde kahve ağacı

büyümesin diye kahve içmiyorlar

ORHAN VELİ KANIK

Kendi gitti

İsmi bile kalmadı yadigar

Yalnız şu beyit kaldı

Kahve ocağında el yazısıyla

Ölüm Allahın emri

Ayrılık olmasaydı

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