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TIMETURK / KÜLTÜR / Kahve devrimi festivali… Anavatanında kahve etkinliği

Kahve devrimi festivali… Anavatanında kahve etkinliği

Yemen’de kahvenin geliştirilmesi ve korunması hepimizin sorumluluğu' sloganıyla “Kahve Devrimi Festivali”düzenlendi.

3 Gün Önce
2022-10-02 20:51:09
Kahve devrimi festivali… Anavatanında kahve etkinliği

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kahvenin anavatanı olarak kabul edilen Yemen'de kahvenin geliştirilmesi ve korunması hepimizin sorumluluğu" sloganıyla “Kahve Devrimi Festivali”düzenlendi. Savaş sonucu kahve üretiminin ciddi düzeyde düştüğü Yemen'de kahvenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla başkent Sana'da Kahve Devrimi Festivaline ilgi büyük oldu.

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Geçtiğimiz Perşembe günü “Kahvenin geliştirilmesi ve korunması hepimizin sorumluluğu” sloganıyla başlayan festival iki gün sürdü. Etkinlik kahve mahsulünü Yemen'de önemli bir kalkınma kaynağı ve en önemli ekonomik kaynaklardan biri haline getirmeyi hedefliyor. Yemen'in ılıman iklimi, yüksek dağları ve batık vadileri, Yemen kahvesini tat açısından farklı kılan doğal bir kombinasyonu temsil ediyor.

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