Kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

Sultangazi Belediyesi; ilçede yaşayan kadınların hayata daha öz güvenli, bilgili ve aktif bir şekilde katılımını desteklemek amacıyla düzenlediği Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarının 2020-2021 eğitim döneminde üretilen el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Sultangazi Belediyesi; ilçede yaşayan kadınların hayata daha öz güvenli, bilgili ve aktif bir şekilde katılımını desteklemek amacıyla düzenlediği Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarının 2020-2021 eğitim döneminde üretilen el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nde düzenlenen sergiye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Sultangazi Belediyesi, ‘Kadın, dokunduğu yeri güzelleştirir' ilkesinden hareketle, ilçede yaşayan kadınların hayata daha fazla dokunabilmeleri için belediye her yıl, birçok farklı branşta kadın sanat ve mesleki eğitim kursları düzenliyor. Bu kurslarda eğitim alan kadınlar, sosyalleşmenin yanı sıra birçok farklı alanda potansiyellerini keşfetme ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Tamamen ücretsiz sunulan kurslardan mezun olan kadınlar arasında, aldıkları eğitimler sayesinde kendi işini kurup ticarete atılan ve ürettiği eserlerle hayata güzellik katan girişimciler ve sanatçılar bulunuyor.

“KADINLAR BUNDAN SONRA DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAKLAR”

2020-2021 yılı Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim kursları yılsonu kapanış sergisinde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi'de yaşayan kadınların ürettiği sergiyi düzenliyoruz. Kadınların el emeği göz nuru ürettiği ürünleri bugün burada sergiliyoruz. Kadınlar hayata daha iyi hazırlanabilsin istiyoruz. Girişimci kadın rolüyle de ailesine maddi katkı bulunabilecek hale gelmelerini istiyoruz. Kadınlar bizim baş tacımız. Sultangazi'de birçok noktada kadınlara yönelik çalışmalarımız var. Kadınlar bundan sonra da daha güzel işlere imza atacaklar. Sergi 1 hafta boyunca açık kalacak. Herkesi bu güzel sergiye bekliyoruz" dedi.

“KURS BANA ÇOK ŞEY KATTI”

Pastacılık Eğitmeni Sadet Kara, “Kursta şu an 45 öğrencimiz mevcut. Burada aldıkları eğitimden sonra kadınlar ticaret hayatına atılıyor. Gelen kursiyerler burada kendilerini keşfediyor. Yaptıklarını gördükçe mutlu oluyorlar. Geçen sene 400'e yakın başvuru vardı. Her sene bu kursu düzenlemeye çalışıyoruz. Tam gün şeklinde devam ediyoruz" dedi.

Kursiyer Mehtap Mantarcı ise; Pastacılık eğitimi alıyorum. Aldığım eğitimden sonra satış yapmaya başladım. Bu kursa ev ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğüm için geldim. Bu kurs bana çok şey kattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.