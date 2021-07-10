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TIMETURK / KÜLTÜR / Kadıköy'de 12 adet ''Kadı Hücceti'' ele geçirildi

Kadıköy'de 12 adet ''Kadı Hücceti'' ele geçirildi

Kadıköy'de bulunan bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet 'Kadı Hücceti' ele geçirildi.

3 Saat Önce
2021-07-10 15:42:39
Kadıköy'de 12 adet ''Kadı Hücceti'' ele geçirildi

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenlendi.

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Yapılan aramalarda, "2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde "Kadı Hücceti" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi.

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Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı.

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DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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