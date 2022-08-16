Johnny Depp, 25 yıl sonra yeniden yönetmen koltuğunda

Eski eşi Amber Heard ile girdiği 'iftira' davasını kazanan ünlü oyuncu Johnny Depp'in yükselişi sürüyor. Dava sırasında birçok projeden atılan Depp, şimdilerde 25 yıl aranın ardından tekrar yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda eski eşi Amber Heard'ün şiddet ve taciz iddialarıyla itibarını kaybeden ve Hollywood'da çok sayıda projeden atılan Johnny Depp, kazandığı iftira davasından sonra yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Jeff Beck ile verdiği konserler, yeni film projeleri derken şimdi de deneyimli oyuncudan yönetmenlik haberi geldi.

Film Amedeo Modigliani hakkında

Depp, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani hakkında bir film yöneteceğini ve Al Pacino ile Barry Navidi'nin de yapımcılığını üstleneceğini duyurdu.

Depp, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, “Modigliani'nin hayatı ekrana getirmekten gerçekten onur duyduğum bir hikaye. Büyük zorluklarla ancak sonunda zaferle dolu bir hayat. Tüm izleyicilerin kendilerini özdeşleştirebileceği evrensel bir insan hikayesi” dedi.

Depp'in yeni projesi, Marlon Brando ile oynadığı 1997 yapımı Kahraman (The Brave) filminden 25 yıl sonra ilk yönetmenlik deneyimi olacak.

Filmin prodüksiyonunun 2023 baharında Avrupa'da başlayacağı bildiriliyor. Depp'in “Modigliani”de de rol alıp almayacağı ise henüz belli değil. .