DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB 2021 Türkiye Raporu'nu açıkladı
BM'den 'Filistin ekonomisi, kırılma noktasında' uyarısı
Bitcoin'de kritik gelişme; ABD'de başladı
Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği destek takdire şayandır
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
TFF Merkez Hakem Kurulunda değişiklik
“Made in Türkiye” şanzıman, 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilecek
Borsa ve dolardan farklı tepkiler
Her şeyi devletten beklemeyen muhtar, bire on kattı
IMF'den 'Afganistan' uyarısı
İzmir'de 8 bin yıllık balık figürlü alet bulundu
Bulgaristan’da 'yeşil sertifika' zorunluluğu getirildi
Turkuaz yük treni Karabağ'a buğday tohumu taşıyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
AB, mali kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor

TIMETURK / KÜLTÜR / İzmir'de 8 bin yıllık balık figürlü alet bulundu

İzmir'de 8 bin yıllık balık figürlü alet bulundu

İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazılarda 8 bin yıl öncesine ait, balık şeklinde yapılmış el aleti gün ışığına çıkarıldı.

2 Saat Önce
2021-10-19 18:43:24
İzmir'de 8 bin yıllık balık figürlü alet bulundu

Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, kentin 8 bin yıllık tarihine ışık tutan kazılar kapsamında 15 santimetre boyunda kemikten balık figürü şeklinde yapılmış alet bulunduğunu söyledi.

Bu aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığını düşündüklerini kaydeden Derin, üzerine balığın pulları ve kuyruğu gibi detayların işlenmiş olduğunu ifade etti.

Derin, Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmediklerini aktararak, "8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet. O dönemin insanları balık temizlemek için çeşitli aletler kullanmıştı. Biz de o döneme ait böyle bir alet bulduk. Balık temizlemek için kullanılan, kemikten yapılmış ve balık şeklinde bir spatula bu. Üzerinde balık pullarını temizlerken oluşan izleri görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi desteğiyle 2005'ten bu yana devam eden Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri kazılarında, mermer ana tanrıça heykelciği, heykel başları, ayı heykelciği, serçe formunda biberon ile üzerinde güneş sembolü olan yönetici mührünün de aralarında bulunduğu çok sayıda buluntu tespit edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş