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İtalyan Stawan Müslüman oldu, Siirt'e yerleşti

İtalyan Stawan Stefano (32) Belçika’nın başkenti Brüksel’de tanıştığı Müslüman arkadaşlarının etkisiyle İslamiyet’i seçti.

2 Saat Önce
2022-06-23 20:53:02
İtalyan Stawan Müslüman oldu, Siirt'e yerleşti

8 dil bilen ve Türkiye'ye gelerek tercümanlık yapan Stawan, burada ‘Yasin' ismini aldı. Stawan, "Ben üniversiteden önce televizyonlarda İslam hakkında farklı şeyler görüyordum. Mesela erkekler kadınları dövüyor gibi buna benzer çok şey düşündüm. Daha sonra Müslüman arkadaşlar ile tanıştım hakikatı gördüm. Şu anda benim ailem Hristiyan ancak annem benden ötürü Müslüman oldu" dedi.

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İtalya'nın Milano kentinde yaşarken üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e yerleşen Stawan Stefano, burada tanıştığı Türk, Faslı, Afgan ve Pakistanlı arkadaşları sayesinde Müslümanlığa ilgi duymaya başladı.

Onların yaşantısına özenen ve İslamiyet'i araştıran Stawan, daha önce televizyondan ya da medyadan duyduklarının aksine bir din olduğunu görünce Müslüman olmaya karar verdi. 2014'te İslamiyet'i seçen Stawan, daha sonra Türkiye'ye geldi. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Arapça gibi 8 dil bilen Stawan, Antalya, Isparta ve daha sonra da Bursa'da tercümanlık yaparak geçimini sağladı. Stawan'ın 2 yıl önce evlendiği Vanlı eşiyle, 6 ay önce Meryem adını verdikleri bir kızları oldu. İslamiyet'i daha iyi anlamak için bir süre önce evliyalar şehri olarak bilinen Siirt'e eşi ve kızıyla yerleşen Stawan, burada yine tercümanlık yapmaya başladı.

'HAKİKATİ GÖRDÜM'

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İslamiyet'i seçmeden öne televizyonda izledikleriyle Müslümanlık hakkında farklı fikirleri olduğunu belirten Stawan Stefano, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela erkekler kadınları dövüyor diye çok düşündüm. Faslı, Afgan, Pakistanlı ve Türk arkadaşlar edindim, hakikatı gördüm. Türkiye'de Antalya, Isparta ve Bursa gibi şehirlerde yaşadım. Daha sonra Siirt'e yerleştim. 1 yıl sonra Türk vatandaşı olacağım. Halen kimliğimde Stawan olarak yazıyor. Buradaki arkadaşlarım benim adımı 'Yasin' koydular.

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Şu anda ailem Hristiyan ancak annem benden ötürü Müslüman oldu. Anneme Müslümanlığı öğrettim. Babam ve kardeşim hala Hristiyanlar. Kuran-ı Kerim'i okudum. Çok etkilendim ve böyle Müslüman olmaya karar verdim. Bu benim için büyük bir karardı. Türkiye'de eşim ile tanıştım kendisi Vanlı. Şu an 6 aylık bir kızımız var. Mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Bursa'da bir evimiz var bu evi sattıktan sonra Siirt'e tamamen yerleşmeyi hedefliyorum. Kiralık bir evde yaşıyoruz. İş olarak ise tercümanlık yapıyorum. İnternet ortamında öğrencilere İngilizce ve İtalyanca ders veriyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum." DHA

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