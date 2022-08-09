İtalya'daki tarihi keşif Romalılardaki sınıf farkını ortaya çıkardı

İtalya'nın Napoli ilinin yakınında bulunan arkeolojik sit alanında yapılan son keşif, bu tarihi kentteki zengin fakir ayrımını detaylı bir şekilde ortaya çıkardı.

Vezüv yanardağının millattan sonra 79 yılında patlamasının ardından antik Roma İmparatorluğu kenti Pompeii, sınıf farkı gözetmeden bölgedeki herkesle birlikte tarihe gömüldü. İtalya'nın Napoli ilinin yakınında bulunan arkeolojik sit alanında yapılan son keşif, bu tarihi kentteki zengin fakir ayrımını detaylı bir şekilde ortaya çıkardı. Orta sınıf bir ailenin yaşadığı evde bulunan eşyalar "günlük ekmeğinden başka bir şey kazanmayan insanların" binlerce yıl önceki yaşamına ışık tuttu.

İtalyan Arkeologlar, Pompeii'de orta sınıf Romalıların yaşamına dair yeni bilgileri ortaya çıkaran eski bir evin odalarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, "Larario Evi" olarak adlandırılan antik ev ilk kez 2018 yılında keşfedilmişti. Yeni kazılar dört odanın daha gün yüzüne çıkmasını sağladı.

"GÜNLÜK EKMEKLERİNDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY KAZANMAYAN ROMALILAR"

Pompeii Arkeoloji Parkı'nın müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Roma İmparatorluğu'nda, sosyal statüleriyle mücadele eden ve günlük ekmeklerinden başka hiçbir şey kazanmayan kalabalık nüfus vardı. Bunlar siyasi krizler ve gıda kıtlığına karşı savunmasızdı. Ancak, sosyal statü basamaklarını tırmanma konusunda hırslılardı” dedi.

Diğer taraftan, 2018 yılında yapılan kazılarda evin avlusunda 'lararium' adı verilen ve özenle dekore edilmiş bir ibadet odası olduğu tespit edilmişti.

Evin bir duvarında Roma mitolojisinin koruyucu koruyucu tanrılardan biri olan Lares'e adanmış çeşitli eşyaların yanı sıra refahı ve iyi şansı simgeleyen iki 'agathodaemon' yılanı figürü bulunmuştu. İbadet odasının duvarlarında doğa manzaralarının yanı sıra, bitkileri, kuşları ve av sahnelerinin tasvirleriyle doldurulduğu görülmüştü.

"YETERİNCE PARALARI YOKTU"

Ancak, yeni kazılar bu tarz önemli süslemelerin evin diğer odalarında tekrarlanmadığını gösterdi. Uzmanlar, bunun ailenin diğer odalarını süslemek için yeterince para kazanmadığını gösterdiğini söyledi.

İkisi birinci katta, ikisi ise zemin kattaki larariumun önünde bulunan yeni odalar orta sınıf ailenin yaşantısına dair daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Zemin kattaki odalardan biri, karyolasının bir kısmı ve bir yastığa ait bir kumaş izinin korunduğu bir yatak odasıydı. Yatağın, geçen yıl Civita Giuliana Villası'nda "Köleler Odası"nda bulunanlarla aynı olduğu belirlendi.

VEZÜV YANARDAĞI PATLAMASI'NDAN ACELEYLE KAÇTILAR

Yatağın yanında ise sahipleri evden kaçtıktan sonra açık bırakılan ve üzerine tavandan kirişler ve kalaslar düşen iki parçalı ahşap bir sandık bulundu.

Araştırmacılar, yatak odasında açık bırakılan bir sandık ve yere atılan eşyaların, sahiplerinin mülklerini volkanik enkaza gömülmeden önce aceleyle terk ettiğini gösterdiğini söyledi.

YENİ KAZILARDA HANGİ EŞYALAR BULUNDU?

Bunların yanı sıra keşifte bulunan eşyalar arasında Zeus'un kartala dönüşmesini tasvir eden bir kandil, küçük ve üç ayaklı bir masa, iki cam şişe, seramik kaplar ve amfora olarak bilinen küçük testiler bulundu.

Ayrıca, odanın hemen dışında, arkası sinerit taşıyla korunan iki metre boyunda ahşap bir dolap daha ortaya çıkarıldı. En az beş rafı bulunan dolabın en üstünde küçük sürahiler, cam tabaklar ve amforalar gibi eşyalar bulundu

Zuchtriegel, "Evin sakinlerinin kim olduğunu bilmiyoruz, ama kesinlikle avlunun harika dekorasyonuna ilham veren otium (boş zaman) kültürü onlar için yaşanmış bir gerçeklikten çok hayal ettikleri bir geleceği temsil ediyordu” dedi.

Öte yandan, önceki yıllarda Pompeii arkeolojik alanında yapılan kazılar, büyük ölçüde Pompeii'nin üst sınıf sakinlerinin hayat tarzını anlamaya yönelik gerçekleştirilmişti.

Günümüzde Napolisi'nin yer aldığı alana yakın bölgelerinde devam eden arkeoloji kazıları Pompeii'de yaşayan hiçmetçiler, köleler ve orata sınıfa odaklanıyor.

NTV .