İstiklal Caddesi'nin bir simgesi daha kapanıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi mekanlardan Burç Lebon Pastanesi, kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı’nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık'ta kapanacak.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi mekanlardan kapanacak olanlara bir yenisi daha eklendi. 36 senedir hizmet veren ve pastane kültürünü temsil eden Burç Lebon Pastanesi de kepenklerini indirecek.

Burç Lebon Pastanesi, kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı'nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık'ta son kez hizmet verdikten sonra kapanacak.

Pandemi süreci boyunca devlet desteğinden de faydalanamayan tarihi pastane, çevresindeki büyük markalara karşı da ayakta duramıyor. 31 Aralık'ta son kez hizmet verecek pastane, o güne kadar üretim yapmaya ve müdavimleriyle bir araya gelmeye devam edecek, ancak inen kepenkler 1 Ocak'ta yeniden açılmayacak.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; pastenede 32 yıldır çalışan Güney Kahraman, kira kontratının yenilenmemesi ve devletten destek alamamanın süreci bir çıkmaza soktuğunu söyledi.

Kahraman "Pandemi zamanında devlet destek veriyoruz dedi ancak bundan her pastane yararlanamadı. İmalat yapanlar bu desteğin dışında tutuldu" dedi. Pandemi nedeniyle hafta sonu yasaklarıyla beraber kapandıklarını hatırlatan Kahraman, o günden sonra pazarları kapattıklarını ifade ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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