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İşte dünyanın en değerli pulu: Fiyatı 8.3 milyon dolar

İngiltere'deki pul satıcısı Stanley Gibbons, İngiliz Guyanası One-Cent Magenta pulunu 8.3 milyon dolara (5.9 milyon sterlin) satın aldı.

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09.06.2021 23:06:50
İşte dünyanın en değerli pulu: Fiyatı 8.3 milyon dolar

Dünyanın en değerli pulu, İngiliz pul satıcısı Stanley Gibbons tarafından 8.3 milyon dolara satın alındı.

NTV'nin aktardığına göre, 1856'da basılan ve dünyanın en değerli pulu olarak görülen İngiliz Guyanası One-Cent Magenta pulu Stanley Gibbons tarafından satın alındıktan sonra, şirket hisseleri yüzde 8 arttı.

Pulun önceki sahibi, 2014 yılında Sotheby's New York'ta, 9.5 milyon dolara satın alan ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman'dı.

HALKA AÇIK SERGİLENECEK

Stanley Gibbons, pulu bir önceki sahibi gibi Sotheby's New York müzayede evinden satın alırken, pulun Londra'nın Strand bölgesindeki merkez ofiste halka açık bir şekilde sergileneceği belirtildi.

Şirket, pul ile ilgili ilerleyen zamanlardaki planını 'bu eşsiz öğenin sahipliğini demokratikleştirmek' olarak bildirirken konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Stanley Gibbons yaptığı açıklamada, "İlk kez, kendinize ait bir İngiliz Guyanası One-cent Magenta parçasına sahip olabileceksiniz" dedi.

İngiliz Guardian gazetesinde konu ile ilgili haberde, 'boyut, ağırlık ve malzeme açısından' pulun 'tartışmasız, dünyadaki en değerli nesne' olduğu belirtildi.

Stanley Gibbons'ın grup başkanı Harry Wilson, satın almanın 'dünyanın en eski pul satıcısının yeniden inşasında yeni ve son derece önemli bir adımı temsil ettiğini' söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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