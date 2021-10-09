İstanbulsuz roman olmaz

Yakın dönem Türk edebiyatında yazarlar İstanbul'a kulak vermiş, hislerini okurlarına aktarırken tarihe de İstanbul anılarını bırakmışlardır....

İstanbul tüm sanat dallarında olduğu gibi Türk edebiyatının da en önemli figürü olmuştur. Şiirlerin mısralarına yansıtılan İstanbul, romanların satırlarına da ilham kaynağı olmuştur.

Yakın dönem Türk edebiyatında yazarlar İstanbul'a kulak vermiş, hislerini okurlarına aktarırken tarihe de İstanbul anılarını bırakmışlardır....

İşte konusu İstanbul olan romanlardan bazıları ve içeriklerine dair bilgiler:



Boğazkesen: Fatih'in Romanı – Nedim Gürsel: Fatih'in İstanbul'una bakmak ve fethi okuyarak yaşamak için uzunca bir sürenizi bu romana ayırmalısınız. Günümüzde tarihi romanlara olan ilgi artsa da Nedim Gürsel'in Boğazkesen romanı okuyucuya tamamen farklı bir tat veriyor.

İstanbul Bir Masaldı – Mario Levi: Yahudi bir ailenin penceresinden İstanbul'u anlatan Mario Levi romanı, her zaman duyduğunuz hikâyeleri, samimi bir dil ve güçlü bir kalem ile okuyucuya aktarıyor.

Leyla'nın Evi – Zülfü Livaneli: Farklı dünyalara sahip olan Leyla ve Roxy'nin tek ortak noktası, İstanbul'da yaşamalarıdır. Aslında tanıştıktan sonra diğer ortak noktalarının ise yalnızlık ve farklılık olduğunu anlarlar. Yakınlaşmalarına sebep olan bu özellikler sayesinde hikâyeleri başlayan çifte, İstanbul da tüm güzelliği ile eşlik eder.



Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk: Diğer özelliklerinin yanı sıra tam bir İstanbul romancısı olan Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi eseri ile de İstanbul'u anlatıyor. Romanının başkahramanı olan Kemal, sevgiyi ve aşkı insanlarda aramak yerine sokaklarda aramaya başlar ve İstanbul bir anda onun aşk müzesine dönüşür.



İstanbul Hatırası – Ahmet Ümit: Gerçek başkahramanı İstanbul olan İstanbul Hatırası romanı, Ahmet Ümit'in önce kalbinden kalemine sonra ise okuyucusuna ulaşıyor. İstanbul hakkında detaylı bilgiye sahip olacağınız roman, sizi hem büyüleyecek hem de bilgilendirecek.



İstanbul Kırmızısı - Ferzan Özpetek: Doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul'u yıllardır uzaktan gözlemleyen Ferzan Özpetek'ten şehir üstüne sevginin ve hüznün romanı. Özpetek'in sinema eğitimi için İtalya'ya gidişine kadarki İstanbul yaşantısından izler taşıyan roman, ünlü yönetmenin edebiyatta da iddialı olduğunun bir kanıtı.



İstanbul'un Bir Yüzü – Refik Halit Karay: Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Meşrutiyet dönemlerini kapsayan roman, dönemdeki değişikliklerin İstanbul'daki etkilerini farklı bir bakış açısı ile anlatıyor. Romanın kahramanları ise hem değişen döneme hem de yeni İstanbul'a alışmaya ve ayak uydurmaya çalışan İstanbullular oluyor. Bu romanı okurken İstanbul'da yıldızı parlayan ya da yitip giden pek çok karakter ile karşılaşacaksınız.



İstanbul İstanbul - Burhan Sönmez: "Labirent", "Masumlar" gibi romanlarıyla tanıdığımız Burhan Sönmez'den acının ve her şeye rağmen umudun yörüngesindeki İstanbul'a dair bir roman. Kitapta İstanbul'daki zamanı, geçmiş ve bugün diye ayırmak yerine, yeraltındaki ve yer üstündeki zaman diye ayırarak dört adamın anlattığı hikâyelere kulak vermeye ne dersiniz?



Mithat Cemal Kuntay-Üç İstanbul: Meşrutiyet, mütareke ve istibdat dönemlerinde yaşanan zorlukların şehre olan etkilerini anlatan roman, üç farklı İstanbul'un kapılarını okuyucuya açıyor.



Ahmet Hamdi Tanpınar- Huzur: Huzur'u, Mümtaz ve Nuran'ın hayatında bulan Tanpınar, kendi penceresinden aşkı, sevgiyi ve huzuru okuyucuya aktarıyor. Romanın başkahramanı olan İstanbul ise tüm güzelliği ve nazendeliği ile Huzur'a destek oluyor. Hastalık, ölün, medeniyeti kozmik unsurlar ve sosyal meselelerin iç içe yaşandığı bu romanda Huzur galip geliyor.



Esir Şehir Üçlemesi – Kemal Tahir: Esir Şehrin İnsanları ve Yol Ayrımı kitaplarının birleşmesi ile oluşan eser, işgal dönemlerinde geçiyor. Esareti ve hürriyeti en güzel şekilde yaşayan Kemal Tahir, güçlü kalemi ile İstanbul sokaklarında yaşadıklarını anlatıyor.



Metin Kaçan-Ağır Roman: İstanbul'un bilinmeyen yönlerine ve baş çevrilen taraflarına dikkat çeken Metin Kaçan, Ağır Roman ile okuyucuyu adeta büyülüyor. İstanbul'un görmediğimiz rengini ve konuşamadığımız dilini anlatarak bu şehrin gerçek yüzünü anlatan yazar, güçlü kalemi ile soluk soluğa okuyacağınız bir roman sunuyor.



Bir Nefes İstanbul - Aret Vartanyan: "Sen ve Ben" adlı romanıyla çok okunan Aret Vartanyan'ın “Bir Nefes İstanbul” adlı kitabı için bir çeşit İstanbul güzellemesi desek haksızlık etmiş olmayız. İstanbul'un sokakları, hayaller, aşklar, korkular, yalnızlıklar... Onlarca renk ve dokusuyla İstanbul'u her sayfada siz de içinize çektiğinizi hissedeceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.