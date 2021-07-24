DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bilim insanları binlerce yıllık buzda 28 yeni virüs keşfetti
Turgay Yıldız’ın ailesinden açıklama
Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmasında anlaşma
Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı
Kahramanmaraş'ta 130 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Ünlü yönetmen Tarantino en sevdiği kitapları açıkladı
ANALİZ: İran Azerbaycan kamuoyuna neden muhtaç?
Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu
Miami'de 97 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada arama çalışmaları sonlandırıldı
Çin'den ABD'ye Hong Kong yaptırımı!
Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu
Yedi Kardeşler Restoran ortaklarından Hamit Köken Lezzetin Yolculuğunu Konuştuk!
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

TIMETURK / KÜLTÜR / İstanbul'un yedi tepesi neresi?

İstanbul'un yedi tepesi neresi?

Roma İmparatoru Konstantin, o dönemde gökyüzünde güneş, ay ve 5 gezegenin olduğu tespitlerinden hareketle kenti 7 tepe üzerine kurdu.

3 Saat Önce
2021-07-24 16:59:04
İstanbul'un yedi tepesi neresi?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İstanbul'un üzerine kurulduğu 7 tepe, Tarihi Yarımada'da bulunuyor.

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan Camisi, 7. tepede Haseki Külliyesi yer alıyor.

Roma İmparatoru Konstantin, o dönemde gökyüzünde güneş, ay ve 5 gezegenin olduğu gerçeğinden hareketle kenti, 7 tepe üzerine kurdu. Roma gibi Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu da 7 tepeli kentin sınırlarını korudu ve üzerine görkemli yapılarını dikti.

Ayasofya Müzesi Başkanı Haluk Dursun, yaptığı açıklamada, şehrin surun içindeki bölüm olduğunu belirterek, o dönemlerde sur içi dışındaki yerlere asla İstanbul denilmediğini söyledi.
Dursun, ''Birine 'İstanbul'un 7 tepeyi say' denildiğinde, 'Bir Çamlıca tepesi' diye başlar. Oysaki Çamlıca, o dönemde İstanbul değil. Dolayısıyla Çamlıca tepesinde bulunan tepenin Üsküdar hatta Kocaeli yarımadası tepelerinden birisi olduğu gerçeği var. İstanbul'un tepeleri Akrapolis'ten başlayan Edirnekapı'ya kadar giden ve surun içinde olan bölgede bulunan tepelerdir'' dedi.

E6-fifAXMAYs_Wh

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş