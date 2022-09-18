DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2607 ₺

EURO

18,2910 ₺

ALTIN

983,47 ₺

BİST

3.377,33 ₺

TIMETURK / KÜLTÜR / İstanbul Bienali açıldı

İstanbul Bienali açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen '17. İstanbul Bienali' sanatseverlerle buluştu.

3 Saat Önce
2022-09-18 12:26:32
İstanbul Bienali açıldı

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'nin üstlendiği bienalde, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, balıkçı, etnomüzikolog, deniz bilimci, kukla ustası ve müzisyenlerin de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde katılımcının 50'yi aşkın projesi yer alıyor.

Bu yıl bienalin ana mekanları Beyoğlu'nda Pera Müzesi, Performistanbul, Merkez Rum Kız Lisesi, SAHA Studio, Büyükdere35, Taksim Yaklaşım Tüneli, Fatih'te Barın Han, Mimar Sinan tarafından yaptırılan The Çinili Hamam, Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Kadıköy'de, Müze Gazhane, arthereistanbul ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi oldu.

Burak Yilmaz_2022_eylul_New folder (5)_AA-28920942

Ayrıca 50'nin üzerinde sahaf, kitapçı, lokanta, sinema ve hastanede de bienal etkinlikleri görülebilecek.

Bu yıl sergilenen eserlerle sonuçtan ziyade sürece odaklanan bienal, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş