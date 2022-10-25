İsmail Cerrahoğlu vefat etti

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Sakarya Hendek'teki evinde rahatsızlandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun cenazesi, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Hendek Merkez Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İSMAİL CERRAHOĞLU KİMDİR?

Hendek'te 1929 yılında doğan İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968'de doçent, 1975'te profesör oldu.

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.

Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı. .