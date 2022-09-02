İşleri iptal olan Aleyna Tilki: Sahnemi aldığınızda hayatım olmayacak

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserlerinin iptal edilmesine, 'Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak' diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'de festivaller ve konserler çeşitli bahanelerle iptal edilmeye devam ediyor. Konseri iptal edilen sanatçılardan Aleyna Tilki, duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çok üzgünüm..

Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.

Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum...

Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…

Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor.

Pandemi zaten çok zor bir dönemken, şu an ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki…

Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum.

Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor…

Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var." .