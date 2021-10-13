İrlandalı ‘çok satan’ ünlü yazardan İsrailli yayıncıya boykot

İrlandalı ünlü yazar Sally Rooney, İsrail'in boykot edilmesini desteklediği için yeni kitabının İsrailli bir yayınevi tarafından yayınlanmasına izin vermedi.

'En çok satan yazar' unvanlı İrlandalı ünlü yazar Sally Rooney, son romanını İsrail'in boykot edilmesini desteklediği için İsrailli bir yayınevinde yayınlamamaya karar verdiğini, ancak İsrailli olmayan bir yayınevinin kitabı İbranice yayınlayabileceğini belirtti.

Dünyanın en popüler ve beğenilen genç yazarlarından biri olan ve geçmişte Filistinlilerin destekçisi olan 30 yaşındaki Rooney, İsrail'i Filistinlilere karşı “Apartheid (ayırma/ayrımcılık) ve zulüm” politikaları yürütmekle suçlamıştı.

Rooney dün yaptığı açıklamada, geçen ay çıkan “Güzel Dünya, Neredesin?” İsimli romanı için İbranice bir çevirmen bulmayı umduğunu söyleyerek, "Son romanımın İbranice'ye çevrilmesi ve İbranice okuyan okuyuculara sunulması benim için bir onur olacaktır. Ancak şimdilik bu çeviri haklarını İsrail merkezli bir yayınevine satmamayı tercih ettim” dedi.

İrlandalı yazar Rooney, “Kararımı herkesin kabul etmeyeceğini anlıyorum, ancak şu anki şartlar altında, kendisini ‘Apartheid'den açıkça uzaklaştırmayan ve BM'yi desteklemeyen bir İsrail şirketi ile yeni bir sözleşmeyi kabul etmenin benim için doğru olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Önceki romanları, en çok satanlar “Normal İnsanlar” ve “Arkadaşlarla Sohbetler”, İsrail'deki Modan Yayınevi aracılığıyla İbranice olarak yayımlandı.

Yazarın son kitabını İsrail'de yayınlamak istemediği konusunda bilgilendirildiğini söyleyen Modan Yayınevi, Rooney'nin önceki çalışmalarının İsrail'de "çok iyi" sattığını söyledi ve İstatistik vermeyi reddetti. Bu arada bir İsrailli yetkili, kararı "son derece talihsiz" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kültürel ve Bilimsel İşler Dairesi Başkanı Nurit Tinari ise yaptığı açıklamada, "Sally Rooney'nin ayrımcılık ve boykot yolunu seçmesi son derece talihsiz bir durum. Edebiyat ve sanat diyaloğu teşvik etmek içindir. Bir yazarın diyaloğu teşvik etmek, diğer bakış açılarını duymak ve söylem yoluyla etkilemek istemesini beklerdik.” dedi.

Kaynak: timesofisrael

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.