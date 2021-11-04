İranlı ünlü yönetmen Majidi: 'TV’lerdeki diziler Türk kültürüne ve tarihine büyük bir ihanet'

“Cennetin Çocukları” adlı filmiyle ünlenen İranlı yönetmen Majid Majidi, Türk kanallarındaki dizilerin Türk kültür ve tarihine çok büyük bir ihanet olduğunu dile getirdi.

TRT 2 yayınına katılan ünlü İranlı yönetmen Majid Majidi, Türk dizilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dizilerin Türk kültür, tarih ve geleneklerine büyük bir ihanet olduğunu belirten Majidi, söz konusu yapımların Türk karakterini çökerteceğini savundu.

Yazar Mehmet Sabri Genç ise, Majid Majidi'nin sözlerini Twitter hesabından şöyle paylaştı:

"İranlı yönetmen Majid Majidi, Türk kanallarındaki dizilerin; Türk halkına, kültürüne, geleneğine, tarihine büyük bir ihanet olduğunu ve bu dizilerin çok güçlü bir tarihe, geleneğe sahip Türk karakterini çökerteceğinden endişelendiğini arz etti… TRT 2'de az evvel söyledi…"

Öte yandan Genç'in paylaşımına yorum yapan bir takipçisi ise; "Bu vahametin dünya farkına vardi ama bizim konu ile ilgili bakanlıklarımız henüz fark edemedi. Cumhurbaşkanından talimat mı bekleniyor acaba?" ifadelerini kullandı.

Majid Majidi kimdir?

7 Nisan 1959'da Tahran, İran'da dünyaya gelen yönetmen, senarist ve yapımcıdır. Orta sınıf bir ailede Tahran'da doğdu ve büyüdü. 14 yaşında amatör tiyatro gruplarında oyunculuğa başladı. Tahran'da Dramatik Sanatlar Enstitüsü'nde eğitim gördü. 1998 yılında yönettiği “Cennetin Çocukları” adlı filmiyle, en iyi yabancı film dalında Oscar Ödüllerine aday gösterildi. 2008 yılında Mecidi'nin başyapıtı olarak gösterilen Serçelerin Şarkısı adlı filmini çekti ve ün kazandı. Majidi, Pekin'de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatlarına hazırlık olarak Pekin'i tanıtmak için bir belgesel film hazırladı. Pekin hükümeti tarafından davet edilen beş uluslararası film yönetmeninden biri oldu. Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlandığı Danimarka'da bu durumu protesto etmek için Danimarka film festivalinden çekildi. 2016 yılında İran'ın en yüksek bütçeli filmi olarak bilinen Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmini çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.